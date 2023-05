La città va a canestro "Meritiamo la serie A"

Il basket nel cuore e il PalaGalassi Unieuro Arena come palcoscenico dove vivere questa passione con una squadra che non finisce di stupire. La Pallacanestro 2.015 si avvicina alle sfide dei playoff per la serie A inseguendo il sogno promozione. Il rapporto coi tifosi è forte: gli uomini di coach Martino chiedono un palasport caldo e il pubblico risponde mettendosi in fila per acquistare i biglietti per la doppia sfida inziale con Chiusi di domenica e martedì.

"Siamo carichi – spiega Chiara Canali, da 40 anni nel Club Marini Forlì, storico gruppo organizzato – e pronti a sostenere la squadra. Un gruppo eccellente, con giocatori disponibili ad aiutarsi l’un l’altro e coach Antimo Martino sugli scudi. Mi piacerebbe vedere Forlì in A1 anche se i costi per le serie superiore sono alti: ma un passaggio nel basket che conta la città lo merita. Nathan Adrian sta disputando un gran campionato, ma tutti sono sempre concentrati e intensi".

Le fa eco Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, dal lontano 1966 abbonato, che parla di Adrian come di "un grande giocatore, con Martino che ha saputo tirare fuori da tutti il meglio dal punto di vista tecnico, agonistico e umano, facendo giocare bene Forlì. Non ricordo – prosegue – una stagione più soddisfacente e andare in A è una fondata speranza".

"La città è piena di passione per il basket – afferma Massimiliano Pompignoli, avvocato e consigliere regionale e comunale, da anni abbonato nel parterre – e possiamo conquistare la promozione grazie a giocatori e a uno staff tecnico di alto livello, col coach che ha condotto la squadra a disputare un campionato stupendo. Adrian è davvero forte tecnicamente, ma è il gruppo il segreto del nostro successo, con una società che ci ha creduto fino in fondo. Il salto nella categoria superiore comporterebbe uno sforzo economico importante, ma tutti insieme, istituzioni e aziende del territorio, possiamo lavorare per far sì che il sogno diventi realtà".

"Noi siamo sponsor della Pallacanestro 2.015 – spiega Mattia Spadolini di Dottor Geek, azienda forlivese che offre soluzioni informatiche – e cerchiamo di portare idee e freschezza alla società, ponendoci come fornitore di fiducia. Siamo sempre in contatto col general manager Renato Pasquali per sviluppare nuove opportunità. La squadra è andata oltre le aspettative e sono convinto che proverà a raggiungere l’obiettivo massimo, con il fattore campo che potrebbe essere decisivo".

"Stiamo facendo una stagione incredibile – afferma Andrea Calmanti, titolare de ‘La Sosta’, sponsor e ritrovo storico di appassionati e giocatori biancorossi –, con la Curva nord che sta spingendo Forlì dall’inizio alla fine delle gare. Penso che l’innesto di un giocatore potrebbe essere utile, ma dobbiamo credere comunque alla promozione. Anche mia figlia Alessia e mia moglie Raffaella non perdono una partita, la passione per il basket è questione di famiglia".