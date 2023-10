La città vista dalla bici ’Mobilità integrata’ attiva un punto di bike sharing

Operativo in città un nuovo punto bike sharing. Si trova in via Lombardini 2, alla sede di ’Forlì mobilità integrata’, società multiservizi; il servizio è ubicato di fianco al parcheggio a due piani. In questo modo si dà la possibilità di prendere a prestito gratuitamente una bicicletta per i propri spostamenti in città. È possibile farlo negli orari di apertura dello ’sportello mobilità’ di Fmi, dal lunedì al sabato dalle 7:45 alle 13; il martedì e giovedì con orario continuato fino alle 18. La riconsegna del mezzo può avvenire alla stessa sede di Fmi negli orari di apertura dello sportello mobilità, oppure riconsegnando il mezzo agganciandolo a una delle postazioni fisse con colonnine, operative h24, tra cui quella del vicino piazzale Solieri.

Per utilizzare il servizio è necessario essere dotati dell’apposita tessera ’Mi muovo in bici’, sottoscrivibile gratuitamente allo sportello mobilità di Fmi (info: 0543.1718100; info@fmi.fc.it). "L’allestimento del nuovo punto bike sharing – informa una nota di Fmi – è stato possibile grazie alla disponibilità di Ospedali Privati Forlì, proprietari della superficie".

"Un’opportunità – spiega Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi – che va ad aggiungersi alle attuali dieci postazioni del bike sharing con colonnine, operative in città h24, e al punto presente in via Manzoni, presso il parcheggio interrato e con i medesimi orari di apertura dello stesso". L’intenzione di fondo del nuovo servizio è quella "di favorire l’utilizzo della bicicletta in una città come Forlì che si presta molto a q uesto mezzo di mobilità – puntualizza Bongiorno –. Lo scopo è farne percepire l’utilità, anche per spostamenti veloci in centro storico, pure per chi lascia l’auto nel vicino parcheggio a due piani e senza bisogno di spostarla ulteriormente".

Infine, essendo il nuovo punto bike sharing nel percorso di ingresso dello sportello mobilità, dove accedono ogni anno migliaia di cittadini per varie pratiche – tra cui il rinnovo dei permessi di sosta – "è di fatto una buona occasione per informare

dell’opportunità del bike sharing".