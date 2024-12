La Civica Forlì Cambia: bilancio dei primi sei mesi di amministrazione

La Civica Forlì Cambia ha colto l’occasione delle festività per fare un bilancio di questi primi sei mesi di amministrazione, dopo la vittoria alle comunali di giugno che ha visto un lusinghiero 14% di preferenze, seconda forza di maggioranza, con sei seggi da consigliere comunale, tra cui il presidente dell’assise, Loris Ceredi, e due assessori, Paola Casara e Kevin Bravi.

A illustrare il lavoro svolto sono soprattutto i consiglieri comunali, a partire dal capogruppo Leonardo Gallozzi. "Per rispondere al grido di allarme lanciato dai sindacati in àmbito sanitario – ha spiegato –, a seguito di episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari, siamo stati promotori di una mozione che ha portato a un tavolo di confronto che si è tenuto in Comune e che si riunirà periodicamente". Ogni componente del gruppo consiliare si è soffermato su tematiche che sta seguendo personalmente e di "cui si fa carico anche nel confronto interno all’associazione Forlì Cambia", ha precisato la presidente Paola Casara.

Sulle tematiche dei giovani e della famiglia è intervenuta Lucia Crispino: "Prosegue in maniera proficua il lavoro di Hub Fo che mira a creare un ponte fra giovani e imprese. Stiamo poi perfezionando il regolamento relativo agli asili nido per dare risposte ai bisogni delle famiglie, anche di quelle che provengono da fuori comune". Si è passati all’àmbito sportivo con Matteo Leucci: "Stiamo cercando di costruire progetti da portare all’interno delle scuole che siano reali promotori di stili di vita e buone prassi".

Una delle attività è anche quella di ascolto dei cittadini. "Raccogliendo queste esigenze – ha illustrato Alessandra Ascari Raccagni – sto seguendo tre progetti, tra cui censire le barriere architettoniche di Forlì. Altro aspetto è la mancanza di spazi espositivi, dunque stiamo cercando di individuarne tra quelli comunali. Infine, un progetto che unisce i due precedenti: rendere ‘visibile’ l’arte per i ciechi con percorsi mirati anche nelle mostre del San Domenico".

Da un punto di vista più squisitamente amministrativo, "sin dall’inizio del nostro mandato, ci siamo impegnati a rappresentare con dedizione i cittadini forlivesi, portando avanti proposte concrete, dialogando con le altre forze politiche, anche di minoranza, e vigilando sull’operato dell’Amministrazione", ha concluso Enrico Pieri.

Matteo Bondi