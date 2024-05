La Civica in campo: "Con noi entusiasmo". E il sindaco rivendica il ruolo nell’alluvione

Palloncini, bandiere e un logo abbastanza grande da essere sostenuto da 64 mani, quanto quelle dei 32 candidati consiglieri che compongono La Civica Forlì Cambia che ieri all’anfiteatro del parco di via Dragoni si è presentata ufficialmente. La Civica è proprio la lista del sindaco, Gian Luca Zattini, che si ripresenta alle amministrative dell’8 e 9 giugno.

"Una lista che si distingue per essere composta da persone moderate – afferma dal centro dell’anfiteatro Paola Casara, capolista e attuale assessore in giunta –, che rappresentano trasversalmente la città e con idee chiare per il futuro di Forlì". Con orgoglio Casara rivendica il grande lavoro svolto dalla lista, non solo a sostegno dell’attività amministrativa, ma anche per la crescita dell’associazione stessa: "Ci siamo allargati perché noi ci rivolgiamo a tutta la città, non a uno schieramento politico o a un altro, con noi quest’anno ci sono persone che nel 2019 non ci avevano votati". E vuole rappresentare tutte le fasce di età della: la lista, infatti, è composta da candidati con età compresa tra i 18 e i 72 anni. "Un ampio spettro che mira a rappresentare tutte le istanze. Dalla freschezza e vitalità dei giovani alle preziose esperienze e saggezza di chi ha qualche anno in più, ogni membro della squadra porta con sé un contributo unico e complementare per il benessere della nostra città".

Ad affiancare la presidente de La Civica Forlì Cambia – che sarà anche ricandidata come capolista – c’è il sindaco Gian Luca Zattini che ha assistito, prima di prendere la parola, alla presentazione di ogni singolo candidato consigliere, mentre venivano distribuiti palloncini e spille ai presenti. "La responsabilità è tanta – esordisce Zattini – per non deludere la città e questi 32 amici. Tutta gente che si è messa a disposizione di un progetto: questa è la vera politica e non deve essere confusa con cialtronaggini. In questi 5 anni abbiamo affrontato tutte le situazioni che si sono presentate, sempre con la barra dritta. Anche durante l’alluvione, serviva un comandante in capo e io sono stato il comandante in capo, non serviva che andassi a fare un giro per fare due foto con le scarpe sporche di fango, serviva che io interloquissi con chi di dovere per portare soccorso".

Uno sguardo poi rivolto al futuro di quello che vorrebbe fosse il suo secondo mandato. "Avremo al centro del nostro operato l’attenzione per quello che si può fare, abbiamo progetti per quasi 100 milioni di euro di Pnrr da portare a termine". Con un ringraziamento finale per chi ha aiutato e chi aiuterà: "Siamo La Civica, la lista del sindaco Gian Luca Zattini – afferma ancora Casara –. Un progetto trasversale, pragmatico, di centro, voluto da donne e uomini liberi che sono abituati a mettersi in gioco ogni giorno nelle proprie attività. Uniti dalla volontà di dare più forza a Forlì e al suo sindaco per i prossimi cinque anni. In questi mesi siamo stati travolti da una voglia di partecipare e un entusiasmo che è stato inaspettato. Voglio ringraziare le tantissime persone che non hanno potuto essere candidate in questa lista, perché i posti disponibili sono solo 32".