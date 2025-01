La civica ribatte:: "Bene sostenibilità economica e qualità dei servizi"

Un bilancio responsabile che cerca il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e qualità dei servizi. È la valutazione che il gruppo consiliare della lista civica Forlì Cambia fa del bilancio di previsione 2025, approvato durante l’ultimo consiglio comunale. Enrico Pieri cita il "risanamento" dell’impianto sportivo del polisportivo ’Zanfini’, nella frazione Quattro di San Varano. L’ambizione "è quella di trasformare il polisportivo in un centro moderno e multifunzionale, un luogo capace di diventare il punto di riferimento per tutte le generazioni". La civica sostiene l’amministrazione Zattini senza tentennamenti (e i mal di pancia, i questi mesi, non sono certo mancati). Lo dice Alessandra Ascari Raccagni. Forlì Cambia appoggia "in maniera granitica sostiene questa amministrazione. In questi anni sono numerosi gli investimenti fatti in città, basti pensare a Hotel della Città, Monastero della Ripa o all’ex Eridania. L’unica amministrazione che, con volontà e determinazione, è riuscita a prendere in mano situazioni cristallizzate negli anni". Matteo Leucci ricorda infine che "il Comune ha sempre investito nei centri estivi, andando oltre i voucher regionali e stanziando risorse proprie. Per l’estate 2024, sono state coperte 642 domande per un totale di 169.184 euro. A queste si aggiungono altre 331 domande stanziate con risorse comunali, per 84.836 euro".