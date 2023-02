La Collezione Verzocchi "Trasferimento illegittimo, a dirlo è l’atto di donazione"

di Rosanna Ricci La Collezione Verzocchi – come ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Forlì Valerio Melandri – sarà trasferita da palazzo Romagnoli in via Albicini (traversa di corso Garibaldi) a palazzo Albertini in piazza Saffi. Un trasferimento che, secondo la sezione di Forlì di Italia Nostra, è da ritenersi illegittimo. È la presidente dell’associazione, Luciana Prati, a spiegarne la motivazione: "Il previsto spostamento in Palazzo Albertini della Collezione Verzocchi, avulsa dalla Pinacoteca, appare in violazione dell’obbligo di destinazione imposto dall’accettazione della donazione del 1° maggio 1961, in cui si legge che Giuseppe Verzocch dona al Comune di Forlì la usa collezione perché venga destinata in una apposita sala della Pinacoteca civica di Forlì, una collezione composta di 71 quadri". Verzocchi, titolare di un’azienda edile ma appassionato di arte, aveva commissionato ai migliori artisti dell’epoca di realizzare quadri dedicati al lavoro. Unici requisiti: le dimensioni e l’inclusione di un mattone che recasse il proprio nome. Accettarono nomi del calibro di Casorati, De Chirico, Depero, De Pisis, Guttuso, Sironi e Soffici. Un patrimonio che oggi è pubblico. Tanto che ci si divide su come vada valorizzato. "Il vincolo di destinazione in una sala della Pinacoteca di Forlì a ciò dedicata, costituisce, pertanto,...