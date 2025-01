"La colpa è solo degli incivili"

Marco Zanirato dipinge un ritratto del centro storico fatto di luci e ombre: "Io credo che sia complessivamente messo bene, anche grazie all’educazione di tanti cittadini. Purtroppo, però, c’è anche chi, invece di fare la raccolta differenziata, infila tutto in un unico sacco e lo abbandona nei cestini pubblici, che di conseguenza sono spesso pieni. Secondo me la sporcizia di certe zone non dipende tanto dall’amministrazione, bensì dall’inciviltà di alcuni individui". Marco fa degli esempi concreti: "Un problema particolarmente diffuso è quello delle cicche di sigarette. Ho un ufficio qui in centro e la zona antistante è sempre piena di questa tipologia di rifiuti, qualcuno me li butta addirittura nel terrazzo".

Testi di Michele Santolini