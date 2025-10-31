La commemorazione dei defunti. Cimiteri, orari e modalità di visite

Nei giorni in cui si commemorano i defunti, l’amministrazione comunale stila un promemoria su accessi, modalità di visite e orari da rispettare nei luoghi di sepoltura.

Fino a domenica, il cimitero Monumentale di via Ravegnana osserverà l’orario continuato dalle 7.30 alle 17 (che saranno segnalate dal suono di una campana); saranno aperti il secondo cancello su via Ravegnana e il cancello di via Tripoli.

Il servizio navetta inoltre è gratuito e osserverà orari definiti: dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17. Saranno sospesi tutti i permessi di accesso con mezzi privati (comprese biciclette) e non potranno essere effettuati lavori all’interno del cimitero (sono ammessi esclusivamente gli interventi murari connessi alle operazioni di tumulazione e di polizia mortuaria in genere, non rinviabili). Non potranno aver luogo gli interventi di pulizia straordinaria delle tombe private (periodo all’interno del quale non potranno essere introdotte scale o altri oggetti ingombranti o pericolosi).

Per quanto riguarda invece i cimiteri comunali del forese automatizzati (Casemurate, Carpinello, Villagrappa, Ronco, Vecchiazzano e Forniolo) sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Per ulteriori informazioni contattare: Unità servizi cimiteriali di via Ravegnana, 0543.712890-0543.712893; mail: servizicimiteriali@comune.forli.fc.it; oppure portineria del cimitero Monumentale, 0543 720723.

Sempre in occasione della commemorazione dei defunti, domenica alle 10, il vescovo della di Forlì, Livio Corazza, celebrerà la messa in Suffragio al Pantheon del cimitero Monumentale di via Ravegnana.

Domani invece, alle 9.45, nella chiesa del Suffragio di corso della Repubblica, sarà celebrata dal rettore don Paolo Giuliani la messa in ricordo dei defunti del Rotary club Forlì. La liturgia sarà accompagnata da un ensemble musicale con musica eseguita da Federica Ciani, violino, Alice Foschi, flauto, Michele Ravaioli, organo. Al termine verrà scoperta una targa a riconoscente memoria dell’architetto Roberto Pistolesi (1960-2020) che curò il restauro integrale della chiesa del Suffragio dal 2002 al 2007.

La Comunità Papa Giovanni XXIII organizza una preghiera per i bambini mai nati per domani, in dieci cimiteri di diverse città italiane. Luoghi in cui fare memoria dei piccoli concepiti, morti nel grembo delle loro madri prima di venire alla luce. A Forlì la cerimonia si terrà domani al cimitero Monumentale alle 9.30 con una messa celebrata dal vescovo Livio Corazza.