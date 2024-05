"La commissione non ha prodotto risultati utili"

Era stata molto attesa, eppure la presentazione del rapporto finale della ‘commissione alluvione’ di lunedì in consiglio comunale ha lasciato l’amaro in bocca. A dare voce ai membri del Comitato vittime del fango è la sua presidente Alessandra Bucchi: "Il documento è redatto sul pensiero unico del presidente, Lauro Biondi". A scontentare, tra le altre cose, è l’affermazione secondo la quale non sarebbero state rilevate "mancanze da parte dell’amministrazione comunale": una frase che aveva fatto insorgere anche i Dem già in sede di consiglio.

"La presentazione – continua Bucchi – si è conclusa con l’assoluzione di un presunto processo mai intentato". Non solo: "la sensazione è che i lavori svolti non abbiano prodotto alcun risultato utile". Gli alluvionati, secondo Bucchi, si aspettavano che "venissero evidenziate le criticità del territorio, nonché le difficoltà nella gestione dell’emergenza, il persistere di carenze, e infine le progettualità operative indispensabili per la mitigazione dei rischi". Bucchi, nelle conclusioni, torna a parlare delle istanze che gli alluvionati hanno richiesto e che oggi trovano disattese: "abbiamo chiesto un tavolo permanente, un efficace piano comunale di Protezione Civile, e soprattutto garanzie di priorità e progettualità per sostegno e riqualificazione dei quartieri alluvionati. Mai avuti. Ricordiamo all’amministrazione – conclude – che chi è da un anno materialmente e moralmente segnato non è una seccatura da lasciar sbollire col tempo, o con un ‘tutto a posto, nulla da dire’. Purtroppo non è ‘tutto a posto’ e i cittadini non hanno avuto né veri chiarimenti né maggiori sicurezze".