La comunicazione social per il mondo del beauty Via al corso online

Ultimi giorni per partecipare all’incontro online di lunedì alle ore 18 organizzato da Cna Benessere e Sanità con l’esperta di comunicazione social Eleonora Succi. Per coloro che operano nel settore dei servizi alla persona in particolare nell’estetica, acconciatura, tatuaggi o in generale nel mondo beauty è essenziale saper sfruttare i canali social per promuovere il proprio lavoro. Attraverso lo studio delle strategie di marketing c isi focalizzerà su come creare contenuti di qualità. Il webinar è gratuito e accessibile agli operatori del settore previa iscrizione al sito www.cnafc.iteventi.

Per informazioni: Veronica Bridi, 348.2482954 veronica.bridicnafc.it