La conferma del rettore: "L’ateneo cresce ancora. Presto il corso di nautica"

"Una realtà unica nel panorama universitario italiano": così è stata descritta la situazione dell’università in Romagna dal magnifico rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari, martedì sera ospite in un incontro indetto dai Rotary Club riuniti di Forlì, Cesena e Tre Valli. Teatro di tale appuntamento un fiore all’occhiello del polo romagnolo, il Centro Universitario di Bertinoro, nella sala conferenze nella chiesa di San Silvestro. Nell’occasione si è anche ricordato Giovanni Bissoni, l’ex assessore regionale scomparso pochi gioni fa, che negli ultimi due anni era stato nel consiglio del Ceub.

"La scelta di avere sedi universitarie nelle città romagnole si è dimostrata vincente – ha spiegato il rettore –, lo dicono i numeri sempre in crescita degli studenti iscritti. Qui non si tengono solo lezioni, ma abbiamo portato la ricerca con i vari dipartimenti, distinguendoli da quelli di Bologna e questa è stata una scelta lungimirante, che ha permesso a tutte le sedi di crescere".

Si è parlato anche della grande sinergia che il territorio ha coi campus. "Sinergia che permette di proporre corsi nuovi – ha annunciato Molari –, come quello che stiamo predisponendo a Forlì sulla nautica. Un corso nato da una specifica esigenza del territorio, che presenta eccellenze in tal senso. Ma non basta avere un’idea, bisogna saperla programmare e portare avanti insieme a tutti gli attori pubblici e privati del territorio. Ciò sta avvenendo per il corso di nautica, che presto potrebbe vedere la luce", cioè Ingegneria navale.

Non solo di corsi a venire, ma anche di quelli sorti da poco si è fatto cenno, come medicina a Forlì e Ravenna. "I numeri sono in aumento anche qui – ha spiegato –, con 130 nuovi studenti quest’anno". Di quanto l’università sia innervata nel territorio, ne sono esempio anche strutture come il Ceub, i cui numeri stanno tornando a quelli pre pandemia con circa 20.000 presenze di partecipanti ai corsi di alta formazione organizzati nella struttura che vede come soci il Comune di Bertinoro e l’Università stessa. "Una struttura su cui vogliamo investire – ha affermato il rettore –, per continuare a modernizzarla e permetterle di tenere alti gli standard, così come è sempre stato".

Su campus dei capoluoghi della Romagna anche una nota ‘estetica’: "Quelli di Forlì e Cesena sono in assoluto i campus più belli che l’Università abbia – ha elogiato Molari –, su Ravenna e Rimini stiamo lavorando affinché si possano rinnovare e seguire così l’esempio delle altre due città. Gli spazi per lo studio e la ricerca devono essere assolutamente adeguati".

Il rettore ha infine ricordato come l’università stia affiancando la struttura commissariale nell’individuazione delle frane e nello studio delle soluzioni per il post alluvione. "Perché ricerca e università questo devono fare – ha concluso –: offrire soluzioni a eventi straordinari, così come è stato fatto per il Covid".