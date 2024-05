La contestazione dei giovani. La volontaria ’immortalata’:: "È ancora il tempo di aiutare, non di inaugurare sculture"

L’astrazione le rende irriconoscibili, ma a essere raffigurate nella scultura posizionata sotto porta Schiavonia sono due volontarie specifiche, immortalate in una ormai celebre foto di Silvia Camporesi diventata poi simbolo dell’alluvione. I loro nomi erano sempre rimasti ignoti, fino a ieri, quando una di loro è stata tra i protagonisti di un flashmob che ha preso vita di fronte al suo alter ego in acciaio corten al termine della cerimonia. Rita ha 17 anni, vive nel Forlivese e nella foto è ritratta mentre spala fango in un quartiere alluvionato insieme alla sorella Linda, 19enne. Proprio di loro, e più in generale anche dei giovani come loro, aveva parlato lo stesso sindaco Zattini pochi minuti prima dal palco, raccogliendo l’applauso più sentito di tutti: "In tanti sostengono che i giovani siano inetti – aveva detto –, invece hanno dimostrato di avere una marcia in più e una generosità che prescinde da ogni sovrastruttura, perché hanno un cuore e credono davvero in qualcosa".

La descrizione risulta particolarmente calzante se si pensa che Rita, insieme ad altri giovani che nei giorni dell’alluvione hanno prestato le loro energie a chi ne aveva più bisogno, ieri ha voluto trovare il modo di farsi sentire proprio su qualcosa in cui crede. Mentre le note di Romagna mia ancora echeggiavano nell’aria, insieme, si sono posti proprio di fronte alla scultura e hanno srotolato un lenzuolo. Sopra c’era scritto in stampatello: "Prima le persone". Rita non si tira indietro quando si tratta di spiegare le proprie ragioni (condivise – tiene a precisare – anche dalla sorella che, però, non ha potuto essere presente): "Questa non vuole essere una protesta, ma solo un modo per dire la nostra. Penso che questo non fosse il momento adatto per pensare a una scultura, ma che sia ancora l’ora della solidarietà verso chi ha bisogno. L’alluvione ha toccato anche me e la mia strada, a un anno di distanza, è ancora danneggiata. Noi volontari abbiamo fatto sicuramente un gesto bello e siamo contenti che venga riconosciuto, ma si sarebbero potuti trovare altri modi, aspettare tempi diversi…".

Mentre la pioggia si intensifica, dietro ai ragazzi, fermi in silenzio con il loro striscione, cominciano ad arrivare le autorità, in fila per quella foto di rito che la piccola manifestazione ostacola. "Questa è un’inaugurazione, perché rovinate questo momento? – commenta il deputato leghista Jacopo Morrone. "Noi vogliamo solo portare un messaggio – ribadiscono i volontari –, dire che le persone vengono prima dei simboli e che sono ancora loro, oggi, ad aver bisogno di tutte le attenzioni".

Sofia Nardi