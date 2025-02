La coop Paolo Babini gestirà il bar dell’Itis ‘Marconi’:: "Inseriremo soggetti fragili"

È stato inaugurato ieri mattina, alla presenza del vescovo Livio Corazza, dopo diversi mesi di attesa, il bar all’interno dell’istituto Itis ‘Marconi’ di viale della Libertà. A metà giugno, infatti, era scaduto l’appalto della gestione precedente (la titolare è ora in pensione). A quel punto la Provincia, proprietaria dell’immobile, ha aperto un bando e il bar è stato assegnato alla cooperativa sociale Paolo Babini, che opera dal 1987 e ha già attivato servizi di ristorazione per l’inserimento lavorativo di giovani e adulti, in un percorso di consolidamento delle autonomie necessarie alla vita quotidiana.

"Abbiamo 228 volontari – spiega Marco Conti, presidente della cooperativa – di cui 120 persone nella Paolo Babini. Coinvolgiamo, così come nell’esperienza di Piada 52 di via Dragoni, anche soggetti vulnerabili e il nuovo bar nasce anche come spazio di ascolto per costruire relazioni fra insegnanti e studenti". Occuperà 4 persone. In questi mesi gli ambienti sono stati ridipinti e arredati con uno stile ‘vintage’, per promuovere la cultura del riuso.

"Finalmente è ripartito un servizio importante per una comunità di 1.250 studenti – afferma il dirigente scolastico Marco Ruscelli – e per tutti coloro che vi gravitano intorno. Si instaureranno relazioni di qualità e sarà un luogo di inclusione sociale e lavorativa per giovani con fragilità e al contempo sarà un presidio importante all’interno del contesto scolastico per favorire la prevenzione del disagio nella fascia giovanile".

Il bar potrà anche diventare uno spazio educativo, di riparazione per gli studenti che violano le regole scolastiche. "Nel caso in cui vengano presi provvedimenti nei confronti dei ragazzi, come ad esempio una sospensione – precisa Ruscelli –, questi potranno trascorrere qualche ora rendendosi utili con semplici lavoretti all’interno del bar, ovviamente per quello che è consentito". I rappresentanti d’istituto degli studenti si augurano che possa essere "un luogo molto frequentato, per fare amicizia in un ambiente rilassato".

Gianni Bonali