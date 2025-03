La corsa per la Capitale. Nel 2027 vince Pordenone. Forlì può farcela per il ‘28

Pordenone sarà la capitale italiana della cultura 2027, un anno prima di quello, fatidico, che deciderà le sorti di Forlì, aspirante al titolo nel 2028. "Complimenti a Pordenone – è stato il commento congiunto del sindaco Gian Luca Zattini e del vicesindaco Vincenzo Bongiorno –. Siamo consapevoli dello sforzo che fa da cornice a questo importante traguardo. Lo stiamo sperimentando proprio in questi mesi, con l’obiettivo di arrivare preparati alla procedura di selezione". C’è poi una curiosità che gli amministratori ritengono "di buon auspicio": Pordenone è la città natale del vescovo Livio Corazza. Oltre tutto, sarà "una ragione in più per metterci in contatto con quell’amministrazione comunale: la loro esperienza può fornirci ulteriori spunti, utili al lavoro che stiamo svolgendo per la preparazione del dossier".

L’ufficializzazione, avvenuta ieri a Roma alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, apre ai primi parallelismi e, quindi, alle prime congetture sul futuro. Pordenone ha sbaragliato le nove finaliste: Alberobello, Pompei, Aliano, Brindisi, Reggio Calabria, Gallipoli, Sant’Andrea di Conza, La Spezia e Savona. Questo significa che ancora una volta, come in tutte le edizioni precedenti del progetto (a eccezione del 2022 con Procida), a vincere è stato un capoluogo di provincia, esattamente come Forlì. Una buona notizia, se si pensa che per il 2028 l’unico altro capoluogo in corsa – almeno per ora – è Crotone.

Pordenone, poi, è una città del Friuli Venezia Giulia, nell’estremo nord. Considerando che la capitale del 2025 è Agrigento, nel sud più estremo, e quella del 2026, già stabilita, sarà L’Aquila, posizionata al centro dello Stivale, il viaggio d’Italia potrebbe non escludere Forlì, sempre al nord, ma più spostata verso l’area centrale.

Questi sono ragionamenti geografici che, tuttavia, potrebbero anche non essere rispettati. Un ulteriore ragionamento si può fare sulle somiglianze che accomunano la natura di Pordenone e di Forlì, emerse dal discorso letto dal primo cittadino Alberto Parigi durante la cerimonia di proclamazione: "Pordenone solitamente è fuori dall’immaginario collettivo italiano, oppure lo è per le caserme dove tanti hanno svolto il servizio militare di leva, oppure per le fabbriche, o perché siamo vicini a Venezia. Oggi credo che la commissione ci abbia ricollocato, in modo corretto, in questo magma dell’immaginario collettivo, con una fotografia al netto di immagini distorte, stereotipate o sfuocate. La nostra non è una comunità che pensa solo a fare soldi, ma c’è molto altro, c’è una città e un territorio che combina cultura e impresa, cultura e lavoro".

Un discorso che, per molti aspetti, potrebbe calzare anche per Forlì, in passato conosciuta per agricoltura e allevamenti, per tanti anni vista da molti dei suoi abitanti solo come luogo di lavoro e completamente priva di velleità e oggi capace di riscoprirsi. Fino a pochi anni fa, nessuno avrebbe potuto pensare a Forlì come a un luogo di cultura, mentre oggi l’idea non strappa più un sorriso sardonico: ci sono le mostre, ci sono festival consolidati. E in ogni caso, se Forlì può essere considerata ‘piccola’ rispetto alle grandi realtà della cultura (Firenze, Venezia, Roma e molte altre) ha comunque più del doppio della popolazione di Pordenone: 117mila residenti contro 52mila (dato di novembre).

Altri parallelismi: la capitale del 2027 e la candidata del 2028 hanno entrambe l’università. E poi noi abbiamo il Buon Vivere, in Friuli hanno ‘Pordenonelegge’, capace di superare le 100mila presenze nei vari incontri con gli scrittori nei cinque giorni della kermesse. E ora c’è anche una speranza in più: che questi traguardi, già una vittoria in sé, possano trovare un riconoscimento ufficiale. Tra circa un anno.