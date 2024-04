La corsa per l’Unesco: "Così formeremo future star del liscio"

Arriva a Forlì la prima masterclass dedicata al folklore musicale romagnolo, che ha nel liscio la sua maggiore espressione. Grazie alla collaborazione tra il Mei e Cosascuola Musica Academy nasce un progetto multidisciplinare, dedicato ai giovani musicisti emiliano-romagnoli, a cui prenderanno parte i maggiori esperti del settore.

"Insieme al Mei e agli altri nostri partner abbiamo cercato di portare avanti le ragioni musicali, storiche e folkloristiche del liscio, per dimostrare che questo genere – spiega Luca Medri, direttore didattico di Cosascuola Music Academy di Forlì, con sede in viale Fratelli Spazzoli 51 – è ancora importante da studiare e suonare soprattutto per le nuove generazioni. Come scuola puntiamo infatti molto ai ragazzi, dar loro strumenti anche educativi per introdurli in questo mondo, del liscio e della canzone popolare. I nostri iscritti attuali provengono da tutta la Romagna, importante per chi deciderà di frequentare è avere già un background musicale perché si tratta di una masterclass di primo livello". Diversi esponenti storici del liscio romagnolo hanno partecipato alla presentazione della masterclass, raccontando se stessi e il proprio strumento. Tra gli altri, presenti Roberta Cappelletti, Marco Tagliavini, Claudio Carboni ed Ezio Tozzi. La proposta arriva dopo il grande successo riscosso dall’orchestra ’Santa Balera’, che ha calcato il palco del Festival di Sanremo con l’esecuzione di ’Romagna Mia’.

"Siamo molto soddisfatti della risposta dei partecipanti, con ben 22 allievi presenti. Cerchiamo di portare avanti il progetto di ’Vai Liscio’ con la Regione, in collaborazione con le varie associazioni del territorio. Vogliamo proseguire – sottolinea Giordano Sangiorgi, direttore del Mei – le iniziative portate avanti in passato per continuare a spingere per la proposta del riconoscimento del liscio come patrimonio dell’Unesco, che ha trovato già interesse al Ministero della Cultura e lo ha inserito nell’agenda dei prossimi anni. All’interno di ’Vai Liscio’ è nato il progetto ’Santa Balera’, che oggi è diventata un orchestra che è andata a Sanremo ed è formata da ragazzi con un’età media tra i 18 e i 20 anni, che rappresentano il futuro e il passaggio del testimone a una generazione a cui consegnare la nostra terra e la nostra tradizione".

A tutti i partecipanti alle varie lezioni verrà consegnato un attestato di partecipazione e, come sottolinea infine Sangiorgi: "Presenteremo alla Regione una proposta di alfabetizzazione del liscio per un corso-master post-universitario e in collaborazione con i conservatori". Le lezioni prenderanno ufficialmente il via a ottobre con cadenza quindicinale, in particolare nei weekend tra venerdì e sabato.

Sergio Tomaselli