La Corte dei Conti ammonisce Comune e Fiera: "Dovete conseguire utili duraturi, non perdite"

di Marco Bilancioni La Corte dei Conti si riserva di approfondire la situazione economica della Fiera. E ammonisce il Comune di Forlì: "La società è chiamata a operare conseguendo utili e non perdite. In caso contrario l’ente deve adottare misure conseguenti". In un altro passaggio del documento rivolto al municipio, si allude alla "necessità di riconsiderare il mantenimento della partecipazione". Un’ipotesi certamente non indolore: il Comune di Forlì non ha la maggioranza assoluta bensì quella relativa (è, in sostanza, l’ente con più quote) e tuttavia sarebbe difficile immaginare un futuro per la società di via Punta di Ferro senza il sostegno della giunta. È lungo trentasette pagine ed è stato scritto il 25 gennaio, reperibile online da lunedì: la sezione regionale della Corte dei Conti (presieduta da Marco Pieroni, che è anche il relatore del caso) si esprime sulla "ricognizione ordinaria" delle partecipazioni societarie a fine 2017 e 2018. Commenta dunque, nella maggior parte dei casi, scelte effettuate durante l’amministrazione Drei. Sotto la lente della magistratura contabile ci sono tutte le società nelle quali il Comune ha delle quote, dirette o indirette. Ma è la Fiera, ancora una volta, il punto di principale attenzione. Così come avviene da tempo nelle cronache...