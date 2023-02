La Corte dei Conti bacchetta l’Ausl Romagna

di Andrea Colombari

Ci sono vecchi crediti – risalenti al 2016 e ancor prima – per oltre 57 milioni di euro. Ma anche debiti scaduti verso fornitori per quasi 13 milioni di euro. E per quanto riguarda le fatture pagate, i ritardi hanno alimentato interessi di mora per quasi 150 mila euro nel 2019 e 46.500 nel 2020. È quanto emerso dalla relazione, appena depositata, della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sui bilanci dell’Ausl Romagna per gli anni 2019 e 2020.

Il collegio dei magistrati bolognesi, presieduto da Marco Pieroni, in totale, comprese quelle legate a debiticrediti e fatture, ha isolato otto criticità principali a partire dal mancato allineamento tra le previsioni e i dati da consuntivo; e poi il ricorso a un’anticipazione di tesoreria per quasi 54 milioni di euro; l’esistenza di vari contenziosi; l’aumento dell’indebitamento legato alle assunzioni; quindi, da ultimo, il mancato rispetto dei termini di adozione e approvazione del bilancio economico preventivo.

I magistrati contabili hanno disposto che l’Ausl svolga una scrupolosa programmazione dei pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti. La Regione da parte sua dovrà effettuare "tempestivi e adeguati" trasferimenti di risorse che consentano all’Azienda di fare fronte, senza ritardi, alle proprie necessità di spesa. L’Ausl dovrà poi tenere d’occhio costantemente la formazione dei crediti vetusti.

Nell’analisi numerica non poteva certo mancare la pandemia: anche l’ospedale di Forlì è stato riorganizzato durante l’emergenza. Viene citato il Pronto soccorso, nonché 16 posti in più di terapia semi-intensiva e 6 in Rianimazione. Dunque 3 interventi sui 21 totali per adeguare i vari ospedali. "La strategia della direzione medica di presidio è stata quella di consentire gli interventi nelle aree sanitarie in modo progressivo (un reparto alla volta) al fine di non essere impreparati in caso di evoluzione critica della pandemia relativamente alla necessità di spazi". Una progettualità andata frustrata: "Purtroppo, il riacutizzarsi della situazione pandemica non ha consentito la prosecuzione dei lavori nella stagione invernale. I cantieri sono ripresi a maggio. Occorre precisare, comunque, che 2 posti letto di Terapia Intensiva sono già stati realizzati a seguito della prima ondata pandemica, mentre si ipotizza che per i rimanenti 4 occorrano circa 4 mesi di lavoro e in seguito si prevedono altri 2 mesi di lavoro per terminare quelli necessari alla realizzazione dei rimanenti 4 posti letto in Medicina d’Urgenza". È stato necessario, infine, rivolgersi agli Ospedali Privati per realizzare ulteriori reparti e per abbattere le liste d’attesa.

Per quanto riguarda le spese extra del personale, la Corte rileva che la quota più consistente (80 figure nell’anno 2020) è da intendersi riferita ai dipendenti assegnati all’Irst di Meldola. "L’istituto del comando in uscita è stato utilizzato per assicurare l’adeguato presidio alle attività oncologiche assistenziali, oltre che di ricerca, cui l’Irst è preposto. Nel corso del 2020, proprio allo scopo di regolamentare in maniera organica l’integrazione istituzionale fra i due enti, si è proceduto a formalizzare la convenzione per la gestione del personale ".