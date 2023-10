La Corte fa il bis. Ecco ’Nerd City Corner’: fast food, videogame e fumetti sulle pareti

Un ragazzo, solitamente con gli occhiali, con una passione ossessiva per fumetti e videogame, oltre che per le nuove tecnologie. In italiano, la parola ‘nerd’ è talvolta utilizzata come sinonimo di ’secchione’, ma da qualche tempo, assume un significato in più. Dopo il Nerd Diner Pizza, ristorante accanto al Cineflash di Forlimpopoli, anche a Forlì è arrivato il Nerd City Corner, di fronte alla stazione, all’angolo tra Piazzale Martiri d’Ungheria e Viale della Libertà, in quello che fino a qualche tempo fa era un Tim Store. L’idea originale è quella di quattro soci: Massimiliano Tramonti, Juri Bassi e Matteo Bartoletti, assieme a Riccardo La Corte, colui che nel 2010 aprì un fast food ‘all’italiana’ chiamato America Graffiti.

"È il secondo punto Nerd – spiega lo stesso La Corte –, il primo è il diner di Forlimpopoli, dove cuciniamo e prepariamo fritti e cotolette, ma anche pizze al tegamino e alla pala, pinse, hamburger e anche primi piatti". E di fronte la stazione? Il menù è simile, "ma cambia lo stile: a Forlì è un fast food, quindi ci si serve ‘in autogestione’. Si potrà consumare direttamente ai tavoli del locale oppure a casa, con il take away e le confezioni studiate appositamente per la consumazione anche a distanza di ore dall’acquisto". La Corte ci riprova: dopo le fortune di America Graffiti, quindi, un’altra linea di ristorazione che strizza l’occhio ai giovani. "Il Nerd è un marchio che deriva dal mondo che lo dipinge, e i locali saranno pieni di memorabilia e action figure", va avanti La Corte.

Insomma, fumetti, manga in particolare, e videogiochi in primissimo piano. Già dietro alla vetrinetta della pizza, infatti, troviamo un murale con protagonisti tantissimi personaggi del mondo della tv o delle consolle. Dai Pokémon a Super Mario e i suoi compagni, ma anche supereroi. Il locale adiacente alla stazione sarà aperto dalle 11 alle 21.30, con orario continuato, per soddisfare le necessità degli avventori sia di pranzi che di cene, o semplicemente per la voglia di spuntini in qualsiasi momento. L’ambiente e l’offerta gastronomica ne fanno un punto di riferimento per una clientela giovane, e anche la posizione è quella giusta: dalla stessa stazione passano ogni giorno centinaia e centinaia di studenti, universitari e non.

Senza dimenticare poi il terminal degli autobus, centro nevralgico di quasi tutti gli studenti forlivesi, e i vicini liceo classico e Itis, oltre che il Ginnasio Sportivo subito dietro. Un locale che, insomma, vuol provare a dare una netta sterzata a una zona che, negli ultimi tempi, fin troppe volte è stata additata come degradata.

e.ma.