La crescita di Medicina e la mancanza di dottori

La crescita del corso di Medicina è sicuramente un fatto positivo per la città. Vuol dire innanzitutto più studenti, non solo al Campus ma anche in ospedale, dove chi frequenta il triennio ’clinico’ trascorrerà molto tempo per imparare e portare – perché no – le proprie idee. Il passaggio che lei fa, signor Sandri, lo auspicano tutti, ma non è scontato e nemmeno consequenziale. Mancano i medici, e questo purtroppo è assodato, a Forlì ne stiamo formando un buon numero – attenzione, però: i primi saranno pronti a svolgere la professione fra almeno 6-7 anni – dunque, potremmo risolvere uno dei problemi che ci angustiano. A questo ragionamento, dettato dalla logica, si frappongono però almeno due ostacoli. Il primo è dato dal fatto che molti posti sono assegnati a concorso e rientrano in una programmazione nazionale e regionale. In sostanza, non è che le comunità locali possono ’assumere’ tutti i medici di cui hanno bisogno. E a rendere pessimisti sono i continui tagli alla sanità che i vari governi continuano a perpetuare. L’altro tema è la volontà dei giovani, una volta laureati. Quanti di loro vorranno rimanere nel nostro territorio? Quanti saranno interessati a fare il medico di famiglia, il pediatra o a lavorare in ospedale (magari al Pronto soccorso)? Al momento, non lo possiamo sapere. Di certo, il corso universitario di Medicina apre almeno prospettive e legittima speranze.