La crisi della Bipres: "Portano via i macchinari. Nessuno resti a casa"

"Tre anni fa i dipendenti della Bipres erano 120, ridotti attualmente a 70, la metà dei quali in cassa integrazione, che finirà fra un anno, tutti senza stipendio da due mesi. Inoltre, se fino a poco tempo fa arrivavano in fabbrica i camion per scaricare il materiale da lavoro e se ne riparivano con i prodotti finiti, da alcuni giorni arrivano per portare via gli stampi del reparto stampaggio lamiere, dove lavorano in gran parte donne. Questa situazione è veramente inaccettabile". A raccontarlo ieri mattina davanti ai cancelli dell’azienda metalmeccanica Bipres di Portico e Rocca è la rappresentante della Fiom-Cgil, Tatiana Gentili, durante la manifestazione animata da un centinaio di partecipanti (dipendenti, amministratori locali di Rocca e Portico, cittadini).

La rappresentante sindacale ha spiegato che l’obiettivo della manifestazione pubblica era quello di "sensibilizzare la popolazione della vallata riguardo alla pesante crisi dell’azienda, appoggiare la richiesta dei lavoratori di riscuotere subito gli arretrati e di far intervenire la Regione, perché nessuno deve restare a casa". Gentili ha ricordato anche che due settimane fa i dipendenti hanno appreso dell’improvviso cambio dell’amministratore delegato, che attualmente è Terenzio Servetti, il quale, contattato dalla rappresentante sindacale, "ha risposto di richiamare fra il 5 e il 9 novembre per fissare un appuntamento, durante il quale riferirà sulla situazione dell’azienda".

È intervenuto anche il sindaco di Portico e San Benedetto (dove da poco è stata trasferita la sede legale dell’azienda), Maurizio Monti, che ha invocato "un intervento della Regione il prima possibile, perché si tratta di una questione sovracomunale".

Anche il primo cittadino di Rocca San Casciano, Marco Valenti, ha espresso "tutta la preoccupazione per i dipendenti che non vedono un futuro per il proprio lavoro". Augurandosi che si trovi presto una positiva soluzione, il primo cittadino di Rocca ha ricordato: "Speriamo che non si ripeta la situazione di alcuni decenni fa, quando nell’alta valle del Montone scomparvero in poco tempo 400 posti di lavoro che impoverirono di colpo il territorio". Fra i vari interventi di sostegno ai manifestanti, è stato apprezzato quello del consigliere regionale del Pd, Daniele Valbonesi, il quale, ricordando che "la tenuta aziendale è strettamente legata a quella del territorio", ha così sintetizzato il suo intervento: "La situazione della Bipres richiede un cambio di passo. La Regione c’è (e lo dico anche a nome dell’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia), ma l’azienda ci dica cosa vuole fare".

Fra i messaggi di solidarietà ai manifestanti, è arrivato anche quello della deputata e responsabile regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari: "Sul caso Bipres serve responsabilità e collaborazione. Il confronto fra proprietà, lavoratori, istituzioni e sindacati, non lo scontro, è la via per una soluzione condivisa e rapida". Anche dalla Fim Cisl Romagna è arrivato una nota "per chiedere chiarimenti dalla nuova proprietà di Bipres, in merito al pagamento delle retribuzioni pregresse e sul futuro delle attività lavorative". Al termine tutti i manifestanti si sono stretti attorno allo striscione dominante: "Il lavoro dignitoso inizia con la paga", che in oltre 70 case non arriva da due mesi.