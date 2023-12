La Cucinotta madrina del concerto per l’Africa

Al Teatro Dragoni di Meldola domani, alle 20,30, la pianista di fama internazionale Erika Crinò si esibirà in un concerto di musica classica per l’Africa. Madrina della serata sarà Maria Grazia Cucinotta da anni impegnata in diverse campagne solidali e contro la violenza sulle donne. Il ricavato servirà all’acquisto di un macchinario per il ‘Bugando Cancer Centre’ di Mwanza, in Tanzania, centro di eccellenza oncologico che collabora a stretto contatto con l’Irst Irccs di Meldola. Ad organizzare il concerto ‘Amadori – Tison for Africa’ e l’Istituto Oncologico Romagnolo per portare avanti l’impegno del prof Dino Amadori e del suo amico Vittorio Tison verso il benessere della Tanzania e delle popolazioni sub-sahariane. Il concerto prevede in scaletta l’esibizione di alcune famose opere di autori tra cui Chopin, Ravel, Bach e Schubert.

"Oggi la diagnosi di tumore è un processo più complesso che in passato – spiega la dottoressa Patrizia Serra, vicepresidente dell’Associazione Volontari e Amici dello Ior, con una delega di responsabilità speciale per il progetto ‘Amadori – Tison for Africa’ – per questo motivo il ruolo dell’Anatomia Patologica è molto più centrale rispetto al passato, fornendo preziose indicazioni sul tipo di malattia e, di conseguenza, sul trattamento più corretto. C’è però un problema enorme. Per una popolazione di 53 milioni di abitanti esistono solo 32 professionisti di questa materia; nella regione di Mwanza, la più popolosa con 15 milioni di abitanti, questo numero si riduce a 5".

"In primo luogo, il nostro impegno è quello di formare nuovi anatomopatologi che possano portare avanti questa attività fondamentale – conclude – tuttavia è importante che questi professionisti dispongano di strumentazioni adeguate per effettuare le loro diagnosi. Il contributo della serata sarà quindi interamente utilizzato per l’acquisto di un macchinario fondamentale per eseguire le indagini di immunoistochimica, tecnica che consente una migliore definizione dei tumori solidi e delle neoplasie ematologiche". Costo biglietti: 20 euro, disponibili la sera stessa presso il Dragoni o anche in prevendita all’indirizzo shop.ior-romagna.itconcerto-meldola.html. Info: 0543.35929.

Oscar Bandini