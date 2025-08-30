La culla dello sport. Impianti più moderni e sicuri: investimento da 14 milioni

È stellare l’investimento del Comune finalizzato alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli impianti sportivi: parliamo di 13.598.000 euro, che si dividono tra opere già concluse, lavori in corso e progettazioni in fase di ultimazione. "Investire negli impianti sportivi non significa soltanto consegnare ambienti più moderni, sicuri ed efficienti ai nostri atleti, ma anche abbattere i pregiudizi, favorire l’inclusione sociale, rafforzare e diffondere tra le giovani generazioni la cultura e l’insieme di valori che caratterizzano le attività fisiche", spiegano gli assessori Kevin Bravi, allo sport, e Vittorio Cicognani, al bilancio.

Gli interventi riguardano "sia le grandi strutture polifunzionali dove si allenano decine di squadre e club agonistici, che nelle piccole-medie palestre dei nostri quartieri, punto di incontro e promozione della pratica sportiva di tantissimi studenti, giovani e ragazzi che si approcciano per la prima volta a nuove discipline di gruppo". Gli interventi più importanti dal punto di vista del quadro economico sono certamente quelli cofinanziati dal Pnrr, tra i quali spiccano i lavori di realizzazione del nuovo complesso sportivo polifunzionale del Ronco Lido (il valore totale del progetto è di 2,9 milioni). L’intervento prevede il rinnovamento dell’importante patrimonio arboreo del parco, l’insediamento di un nuovo impianto sportivo per la pratica di discipline all’aperto e la realizzazione di un punto ristoro: operazioni che andrebbero a dare nuova vita a un’area che versa da tempo in stato d’abbandono. Ci sono poi i lavori, in parte già ultimati o in corso di realizzazione, di ristrutturazione e ammodernamento del PalaGalassi, ovvero il Palafiera, per un importo complessivo di circa 3,2 milioni.

Sono, invece, già del tutto conclusi i lavori di efficientamento energetico al campo scuola Gotti e quelli di manutenzione straordinaria al polisportivo Treossi di Vecchiazzano, finanziati con fondi diversi da quelli del Pnrr. Sono a buon punto anche le opere di riqualificazione della palestra comunale Giulianini a Villafranca, per un impegno economico di 300mila euro. Al ginnasio sportivo Ambrosini, invece, sono in dirittura di arrivo i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra, la manutenzione straordinaria degli spogliatoi e la nuova illuminazione esterna (1,9 milioni). "Oltre a tutte le opere già ultimate e ai cantieri ancora attivi – proseguono gli assessori – l’amministrazione ha finanziato anche numerose progettazioni in corso".

Gli amministratori, in particolare, si riferiscono ai lavori di rifacimento della centrale termica al polisportivo Buscherini, per 85mila euro, i lavori di adeguamento degli impianti elettrici al circolo tennis Marconi, adiacente al liceo classico Morgagni, per un importo di 25mila euro, e, infine, gli interventi di impermeabilizzazione delle coperture presso il centro sportivo Casadei Marabini di San Martino in Strada, per 100mila euro. "Continueremo a investire negli impianti sportivi – concludono gli assessori – crediamo, infatti, che lo sport rappresenti un valore aggiunto, perché permette di promuovere e acquisire corretti stili di vita, è fonte di benessere ed è anche un’occasione straordinaria di incontro e condivisione tra le persone di tutte le età".