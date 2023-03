‘La cultura della vita’: conferenza con i professori Gambino e Gigli

Incontro pubblico stasera alle 20.45 in Salone comunale dal titolo ‘La morte non è mai una soluzione. Riflessioni per una cultura della vita’. Il prof. Alberto Gambino (Università Europea di Roma, presidente di ‘Scienza & Vita’ e membro del Comitato nazionale di Bioetica), interverrà su ‘Il limite nell’esperienza del giurista’; il prof. Gianluigi Gigli (Università di Udine, già presidente del Movimento per la Vita Italiano ed ex deputato) su ‘Il limite nell’esperienza del medico’. L’appuntamento è a cura di varie associazioni con la Caritas diocesana. Prevista la testimonianza di due coniugi.