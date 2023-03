La cultura e la cooperazione ricordano Marescotti

Esprimiamo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Ivano Marescotti. L’attore nel 2021 aveva vinto la decima edizione del Premio Ermete Novelli, importante riconoscimento teatrale che in più di 20 anni di attività, si è attestato come ’l’Oscar del teatro in Romagna’. Marescotti aveva offerto, nell’arena della Rocca di Bertinoro, il bellissimo spettacolo ’Dante un patàca’. Meglio di chiunque altro, ha saputo coniugare l’amore per la nostra terra, la Romagna, la passione per il teatro, con lavori di successo in campo internazionale, il cinema e la fiction. Marescotti era un amico vero della nostra città, ha preso parte a due edizioni della Festa dell’Ospitalità, la prima diversi anni fa, quando ha recitato le poesie in dialetto romagnolo di Raffaello Baldini in piazza della Libertà e, più di recente, nel 2021. Tutta la nostra comunità lo ricorda con affetto e stima. Perdiamo un grande artista e un romagnolo orgoglioso delle proprie origini che ha sempre tenuto alto il nome della nostra terra.

Gessica Allegni,

sindaca di Bertinoro,

e Paolo Emilio Persiani, direttore artistico

del Premio Novelli

***

Ricordare Ivano Marescotti, è un po’ ricordarlo come quando, nel maggio del 2015, nell’imminenza delle due tappe del Giro d’Italia a Forlì, arrivo e partenza, si cimentò al Teatro Diego Fabbri in un monologo sul Giro d’Italia del 1914, il più duro di tutti i tempi. Un Giro che si disputò nell’imminenza di un’insurrezione popolare propagatasi dalle Marche alla Romagna, la cosiddetta Settimana Rossa, nel giugno 1914. Marescotti è stato un figlio illustre della nostra bella terra, tedoforo della cultura romagnola del mondo. Di più, ha saputo interpretare brillantemente le nostre più tipiche espressioni, tra i quali la schiettezza, l’altruismo, il coraggio di metterci sempre la faccia e la firma. Avendo avuto il piacere di conoscerlo di persona, mi ha sempre ricordato molto una nostra espressione, in particolare, ’una màsa’ con la quale un romagnolo qualunque avrebbe fatto riferimento ad una quantità incalcolabile di cose da fare.

Sara Samorì, consigliere comunale gruppo misto

***

I cooperatori romagnoli esprimono vivo cordoglio per la scomparsa di Ivano Marescotti. Di lui ricordiamo la vicinanza alla cooperazione, vissuta direttamente in famiglia e attraverso i molti lavori culturali che portò avanti per valorizzare il ruolo e il valore del lavoro cooperativo, in particolar modo quello bracciantile. Marescotti riuscì a realizzare il suo sogno di diventare attore di fama internazionale, lavorando con tantissimi attori e registi di qualità, sia italiani che stranieri. Ma noi lo ricordiamo soprattutto nella sua veste di grande divulgatore e propugnatore della lingua romagnola, grazie in particolare al felice connubio poesia e teatro che seppe ideare con un altro eccelso romagnolo: Raffaello Baldini.

Paolo Lucchi

e Mario Mazzotti,

presidente ed ex presidente

di Legacoop Romagna