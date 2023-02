La cultura ha anche valore economico: va sfruttata meglio

[Segue dalla prima]

Per questo la questione del video tedesco, apparentemente frivola, è stata presa così male: al cospetto del resto della regione eravamo fragili prima, per quasi vent’anni abbiamo investito per cambiare eppure c’è ancora qualcuno che ci considera l’ultima ruota del carro.

Ecco, "investire" è un altro verbo economico. Perché questa è la portata della sfida: sfruttare fino in fondo l’arrivo di turisti e visitatori, farci affari. È una cosa per la quale un manager – come scrive oggi Paola Mauti – decide di aprire un’attività nel settore. L’Apt, paradossalmente, se solo esercitasse meglio la sua funzione di "coordinamento", avrebbe più dimestichezza col concetto di tanti forlivesi. Sì, perché se analizziamo la situazione ricettiva come cartina al tornasole, riscontriamo in città un evidente fermento insieme a contraddizioni che andrebbero sanate una buona volta: l’assenza di un grande albergo in centro, la mancanza di coordinamento fra le attrazioni (che, a ben vedere, sono sempre di più), e una mentalità per la quale rischiamo di accontentarci di qualche parente che presenzia alla laurea. No, Forlì può offrire molto di più. Però deve organizzarlo bene e farlo conoscere con altrettanta efficacia.

Stavolta, dopo l’ormai celebre esclusione, il messaggio è più chiaro? Devono dimostrarlo i politici, il mondo economico e la classe dirigente della città.

Marco Bilancioni