La cultura non sia elitaria: solo così cresce

Mi colpisce che, a sette mesi dalla mia uscita dalla giunta, ci si continui a riferire a me come bersaglio di critiche. Questo, in un certo senso, mi lusinga: il mio lavoro sembra aver lasciato un’impronta, seppur non sempre condivisa. Passiamo al merito delle accuse che mi si rivolgono.

1. ‘Smantellamento di musei esistenti’. Falso.

Non c’è stato alcun smantellamento. Destinare Campostrino e l’ex Santarelli all’università è una scelta strategica: Forlì beneficia di una comunità accademica di oltre 8.000 studenti. Investire sull’università è investire nel futuro della città.

* ex assessore alla cultura