La cura del tumore al seno Irst, ricercatori al timone di uno studio internazionale

Dallo studio di microbiota e composti organici volatili nasce il ‘Portrait Project’, progetto multicentrico internazionale coordinato dall’Irst Irccs di Meldola per prevedere l’impatto delle cure dei tumori al seno attraverso l’odore. L’obiettivo è identificare le pazienti affette da tumore al seno in grado di rispondere ad una specifica terapia e monitorarne i progressi senza l’ausilio di impegnativi esami e approfondire le conoscenze sull’interazione tra microbiota, tumore e farmaci, e come questa sia riscontrabile nei composti organici volatili contenuti nel sudore. Una sfida scientifica che consentirebbe di identificare, da subito, quale terapia possa risultare più efficace per ogni singola persona, evitando approcci inefficaci e inutili effetti collaterali. Coordinatrice di ’Portai’t è la dottoressa Francesca Pirini, biologa del Laboratorio di Bioscienze, che porterà avanti lo studio in collaborazione con i colleghi Sara Bravaccini, Michele Zanoni, Maria Maddalena Tumedei, Michela Cortesi e, per lo sviluppo e gestione del consorzio internazionale, Paolo Mariotti e Monica Tramontin.

Il progetto vede la partecipazione di altri 5 centri di ricerca internazionali – University of Lille (Francia), Irccs, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano Cro (Italia), Università di Granada (Spagna), University of Heidelberg (Germania), Sharett Institute for Oncology di Gerusalemme (Israele) e un’impresa hi-tech, Avalon Tecnologías de la Información Iruña (Navarra, Spagna) – e avrà una durata di 3 anni (2023-2025). Lo studio ha ricevuto 1.193.076 euro da Era PerMed, consorzio co-finanziato dalla Commissione Europea. "In futuro – commenta Pirini – i risultati potrebbero consentire lo sviluppo di un dispositivo elettronico che, inserito in un semplice reggiseno, potrebbe fornire dati in grado di aiutare nella scelta della strategia terapeutica più efficace, e fornire dati in tempo reale sulla risposta del tumore al trattamento, concentrando così tempo e risorse sulla chance migliore per ogni paziente". "Ormai è chiaro come i tumori non siano una entità a sé ma il frutto di interazioni con l’intero organismo che ne modificano la biologia e il metabolismo– spiega il professor Giovanni Martinelli, direttore scientifico Irst –. L’aver messo a punto un consorzio internazionale di grandissimo valore per capire come avvengono queste interazioni e come sfruttarle per alleggerire l’impatto della malattia sui pazienti migliorando gli approcci diagnostici e terapeutici, attribuisce a questo progetto un valore pionieristico nella terapia dei tumori".

Oscar Bandini