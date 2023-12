La dea bendata visita la tabaccheria Contrada Grande. Un fortunato cliente gratta e vince 10mila euro

"Adriano, stavolta mi hai fatto veramente un bel regalo". Diecimila euro sono sicuramente un dono inatteso sotto l’albero per un affezionato cliente della tabaccheria Contrada Grande in via Giorgio Regnoli 97, che ieri si è presentato nella rivendita, dopo aver grattato il fortunato tagliando, annunciando la vincita. L’uomo vive e lavora in città e si reca abitualmente nella tabaccheria gestita da Adriano Salinitro e dalla moglie Tiziana. "E’ un periodo fortunato", commenta soddisfatto il titolare dell’attività.