La deputata azzurra "Uniti attorno al presidente"

"Silvio Berlusconi mi ha telefonato l’ultima volta lo scorso 24 marzo, per annunciarmi che ero stata nominata coordinatore regionale dell’Emilia Romagna per Forza Italia". A raccontare è la deputata azzurra Rosaria Tassinari, che aggiunge: "Non solo rimasi sorpresa, ma anche confusa".

Perché, onorevole?

"Il presidente mi chiese se ero d’accordo per eleggere coordinatrice di una regione così importante per il suo partito e per l’Italia una deputata romagnola, una certa Tassinari di Forlì".

E lei cosa rispose?

"Dopo un respiro profondo e una breve pausa, mentre dall’altro capo del telefono sentii che il presidente si stava divertendo, risposi che mi sentivo onoratissima. Poi lui aggiunse: Si trova di fronte ad una bella sfida, ma a me le sfide sono sempre piaciute. Ora spero anche a lei".

Era la prima volta che le telefonava?

"No, l’aveva fatto con molta cordialità e simpatia anche dopo la nomina alla Camera e prima di Natale. Anzi, aveva aggiunto anche un particolare".

Quale?

"Se capita in Lombardia, aveva precisato, mi venga a trovare ad Arcore. Si sentirà come a casa sua".

E in questi ultimi giorni che cosa sta provando?

"Siamo tutti molto preoccupati per la salute del presidente. Deputati e coordinatori regionali siamo continuamente informati dal ministro degli esteri Antonio Tajani e coordinatore nazionale del partito (dalla vice Anna Maria Bernini, ministra dell’università) e dal capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli".

Oltre ai bollettini ufficiali, che cosa vi dicono?

"Che il presidente ci vuole vedere presto. Anzi, vuole essere presente alla prossima grande Convention di Forza Italia, il 5 e 6 maggio a Milano. E noi da tutta Italia gli stiamo facendo sapere che saremo presenti con lui".

Come gli arrivano i vostri messaggi?

"Noi coordinatori regionali stiamo inviandogli da tutta la Penisola un videomessaggio con gli auguri di pronta guarigione. Il presidente ci tiene in particolare ai coordinatori regionali, che voleva riunire ad Arcore proprio in questo periodo, se non fosse intervenuto il ricovero urgente. Poi c’è la preoccupazione dei nostri amministratori, amici e simpatizzanti".

Che cosa le chiedono?

"Continue richieste di aggiornamenti di notizie arrivano da Forlì, dall’Emilia Romagna e da tanti cittadini comuni. E ho una grande sensazione".

Che sarebbe?

"Ha ragione Berlusconi quando ha detto al capogruppo Barelli che l’Italia intera ha ancora bisogno di noi. Tantissima gente, più di quello che si pensava ultimamente, avverte che Berlusconi e il suo partito sono ancora un grande punto di riferimento, con la sensazione che stia crescendo in tutto il Paese".

E’ preoccupata per l’unità del partito?

"Tutta la comunità politica di Forza Italia è unita attorno al presidente e gli facciamo i migliori auguri nel nome di questa unità".