La deputata Tassinari (Fi):: "Sostengo Neri candidato"

Il primo apprezzamento alla candidatura di Mauro Neri a sindaco di Portico e San Benedetto arriva dalla deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, che commenta: "Apprezzo di Neri il lavoro che ha fatto per decenni nel suo comune, nella vallata del Montone e nei comuni collinari e montani e negli ultimi anni per l’intera Romagna, come presidente di Confcooperative Romagna". Aggiunge la deputata azzurra: "Come sindaco di Rocca per dieci anni, conosco l’impegno, la serietà e il senso di responsabilità di Neri nel sostenere le persone e lo sviluppo socio-economico delle vallate forlivesi e dell’Appennino, dimostrando grande rispetto per le istituzioni democratiche, e collaborando con gli enti pubblici e con le organizzazioni di categoria nella distinzione dei ruoli per il bene di persone, famiglie e comunità". E ancora: "Neri ha capacità manageriali, esperienza in diversi settori dell’economia e del sociale e attaccamento alle istituzioni democratiche. Se eletto, porterebbe un valido contributo ai cambiamenti epocali e istituzionali che richiede la gestione dei piccoli comuni di collina e montagna, in un mondo globalizzato e dominato dalle moderne tecnologie".

E conclude: "La situazione dei piccoli comuni di collina e montagna è molto difficile, come ha dimostrato anche l’impegno costante e ammirevole dell’attuale sindaco Maurizio Monti, che si è speso in questi anni nel tenere alto il bene del comune. Ma Neri sarebbe l’uomo giusto al posto giusto" La candidatura di Neri ha suscitato interesse anche nel locale Pd, come commenta Serena Bambi, referente del circolo locale: "Il Pd guarda con interesse alla candidatura di Neri, una importante risorsa del territorio che si mette a disposizione della comunità, con idee e progetti condivisi come ha espresso nella prima intervista pubblica". A questo proposito il circolo del Pd locale si riunirà venerdì sera per esaminare il da farsi.

Quinto Cappelli