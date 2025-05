La diagnosi del sindaco: "Credevo che fosse un esame di routine..."

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini è tornato a parlare in pubblico della propria malattia, il tumore che l’estate scorsa lo ha costretto a un intervento (dall’esito positivo) a un rene. L’occasione è stata quella delle ‘Giornate pellegriniane’, una nuova iniziativa lanciata proprio dal Comune di Forlì e iniziata proprio venerdì, che ha come tema il dialogo tra scienza e fede nel nome di San Pellegrino Laziosi: forlivese vissuto tra il 1265 e il 1345, è venerato dalla Chiesa cattolica. La sua storia è contrassegnata dalla guarigione – ritenuta miracolosa – di una gamba affetta da cancrena e ormai prossima all’amputazione.

Nel tardo pomeriggio di venerdì, davanti alla platea di Campostrino, Zattini (foto) ha toccato vari aspetti: la fede e le contrastanti emozioni della diagnosi. Che si trattasse di un discorso di natura personale, è parso evidente non appena ha premesso di definirsi "utente" della sanità. "Ricordo ancora quando mi chiamò la dottoressa, dopo un esame che credevo di routine: ‘Ti devo parlare’. Ho pensato che dovesse dirmi qualcosa sulla sanità, a me come sindaco. Invece aveva l’annuncio di una malattia". Uno dei primi pensieri, ha detto, è stato "per mia moglie, mio figlio e i miei nipoti. Sono contento che sia capitato a me e non a loro". E per quello che riguardava la sua condizione, "come va, va". Zattini ha ricordato, alla presenza di alcuni tra i medici e oncologi più qualificati, l’eccellenza della sanità forlivese, più volte ringraziata anche nel recente passato. E ha fatto cenno alla propria esperienza personale in quanto cattolico: "Innanzitutto, in quei momenti, ti aiuta credere che anche nel caso peggiore non sarà tutto finito". E poi il pensiero è andato a San Pellegrino, che per la Chiesa è patrono dei malati di tumore in tutto il mondo: "Vista la nostra vicinanza a lui, speriamo che ci aiuti doppiamente". Parole che fanno trapelare una qualche forma di devozione. Con la fede, ha detto, "non ti senti solo".

Al termine del suo discorso, è intervenuto il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, che ha ringraziato Zattini per la testimonianza: "Siamo abituati a pensare che quello su scienza e fede sia un dibattito teorico, invece abbiamo sentito che non è così".