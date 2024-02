La difesa all’attacco: "Le dissero: confessa?": "Sì, fu un tormento"

Gli avvocati di Daniele entrano in scena nel pomeriggio. Ad afferrare il microfono per prima è Maria Antonietta Corsetti, che difende Daniele assieme a Massimiliano Pompignoli. E l’avvocata si getta subito sul metodo investigativo delle indagini, un suo cruccio, fin dal primo giorno in cui prese l’incarico, poche ore dopo il ritrovamento di Franco.

La Corsetti legge una relazione d’interrogatorio, tra il 23 e il 25 giugno 2022, quando ancora Daniele non era formalmente indagato: "È vero che i carabinieri la invitarono a confessare?". "Sì è vero". La pm Messina contesta il procedimento: "Questi atti non sono verbali del procedimento... Severi veniva sentito come persona informata sui fatti... Io ho sempre fatto riferimento a verbali agli atti...". La Corsetti però non sente ragioni. La giudice Monica Galassi smussa, cuce e mette in ordine: "Avvocato legga quegli atti ma faccia domande precise, sennò non capiamo". L’avvocata accoglie le correzioni, ma la sua sostanza non cambia.

"Signor Severi, quando lei non era ancora indagato, come persona informata sui fatti, le venne detto dai carabinieri che era meglio che confessasse subito, tanto loro avevano le prove che fosse stato lei?" chiede al suo assistito la Corsetti.

"Sì sì – replica in aula Daniele – Mi dicevano esattamente così. E mi dissero che se non avessi confessato avrebbero coinvolto i miei figli e mia moglie… Dicevano che avevano delle prove... ’Ma quali prove?’, replicavo io... Mi dicevano: ’Sappiamo bene che tu e tuo fratello Franco avete avete litigato per il terreno…’. E continuavano a ripetermi: ’Confessa che è meglio’... Mi tennero lì in caserma per due notti... La prima non mi fecero neanche dormire... Mi dicevano: ’Sappiamo che il martedì sera sei salito da tuo fratello… abbiamo le prove…’... Io allora continuavo a rispondere la stessa cosa: ’No io il martedì, la sera dell’omicidio, non sono andato su da mio fratello Franco… Voi dite quello che vi pare…’ dicevo Ripetevano le stesse cose… hanno fatto così per due notti consecutive... sembrava un giradischi inceppato… Ero stremato... volevo solo andare a dormire".

L’avvocata Corsetti sente che questa è la pista giusta per difendersi. "È vero che un ufficiale di polizia giudiziaria dei carabinieri le disse ’Evitiamo di prenderci in giro… noi abbiamo una ragionevole certezza che sia stato lei…’". "Sì sì è così. E io risposi sempre nella stessa maniera: dite quello che vi pare, io non c’entro niente con la morte di mio fratello...". L’avvocato Massimiliano Pompignoli punta il faro sulla notte dell’omicidio. Epigrammatico, chiede a Severi: "Lei quel giorno non andò a Civitella, lo conferma?". "Assolutamente sì".

"E la pistola abbattibuoi, che fina ha fatto?" chiede nel finale la giudice Galassi. Daniele sembra, stavolta, spiazzato: "Me ne sono sbarazzato perché sennò se la trovavano i carabinieri chissà cosa pensavano...". La giudice non pare troppo appagata. Come quando chiede a Severi: "Ma lei che idea s’è fatto dell’omicidio di suo fratello?". Risposta: "Non saprei...".

Maurizio Burnacci