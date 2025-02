La diga si prepara a riaprire le porte ai turisti

Riparte la stagione turistica alla diga di Ridracoli. Infatti domenica dalle 10 alle 18, saranno aperti i cancelli per visitare la diga, il lago e Idro l’ecomuseo delle acque come confermano gli operatori della Coop Atlantide.

Il lago è ancora gonfio d’acqua, si sono alternate alcune tracimazioni, mentre sui crinali dell’Appennino è presente ancora la neve. Gli appassionati del trekking e delle escursioni in mountain bike e in e-bike avranno a disposizione sentieri spettacolari sia sul versante orografico destro che sinistro del lago per itinerari verso la secolare Foresta della Lama.

Sempre domenica per il progetto ‘Neve e Natura’ promosso dal Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna e dal Comune di Santa Sofia, al Punto informazioni ‘La Villetta’ alle 15 è prevista una attività rivolta a tutta la famiglia dedicata agli animali dell’area protetta tosco-romagnola e alle strategie che adottano per ’andare a riposare’ in attesa del risveglio che avviene in primavera, ormai alle porte.

Invece alle 16 presso la Chiesa Santa Maria alle Celle, in Campigna (grazie al Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio Stia) Andrea Missiroli in concerto con Agnieszka Walocha al violino e Riccardo Bacchi al violoncello che eseguiranno composizioni tratte dai due dischi ‘Calanchi’ e ‘L’incredibile viaggio’.

Andrea Missiroli è pianista, compositore, poli strumentista e nel 2021 ha pubblicato il primo album di piano solo ‘L’incredibile Viaggio’ (Blue Spiral Records). Vince il premio del concorso ‘The Future’ di R. Cacciapaglia registrando il brano ‘Apnea’ (EMA edition). Nel 2024 pubblica il secondo album ‘Calanchi’(Tsck Records) presentandolo in un tour di oltre 40 concerti tra Italia e U.S.A. Al termine del concerto a tutti i partecipanti all’evento sarà offerta un aperitivo presso l’Alpen Bar di Campigna.

Le iniziative sono gratuite in quanto facenti parte del calendario della rassegna Neve & Natura 2025. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì alle 15. Per informazioni: 0543.917912 - ladigadiridracoli@atlantide.net o. b.