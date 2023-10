La diocesi aderisce alla giornata per la pace

Anche la diocesi di Forlì-Bertinoro accoglie l’invito del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, e dei vescovi della Terra Santa, a celebrare martedì 17 una giornata di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Israele e nella Striscia di Gaza. L’appello è stato ripreso dalla Conferenza Episcopale Italiana che, con un messaggio del presidente, il cardinale Matteo Zuppi, invita ad aderire.

Il vicario generale della diocesi, don Enrico Casadei, in una comunicazione inviata a sacerdoti, diaconi, religiosi, Uffici diocesani, Consiglio pastorale e Consulte laicali, afferma: "Le nostre comunità sono invitate a ritrovarsi per un momento di adorazione eucaristica o altre forme di preghiera per la pace secondo l’opportunità e gli usi locali". Il vicario ha allegato un’intenzione per la preghiera dei fedeli, predisposta dall’Ufficio liturgico nazionale, da proporre nelle messe di oggi.

Il vescovo Livio Corazza martedì alle 9.30 parteciperà alla preghiera per la pace all’Istituto delle Suore Francescane dell’Immacolata, a cura dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Tra le altre iniziative quella delle monache Clarisse in San Biagio che sempre il 17, nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie in via don Bosco 4, celebreranno alle 19 il vespro e dalle 19.30 l’adorazione eucaristica guidata. Nella parrocchia di San Benedetto, in via Gorizia, alle 20.45 si svolgerà l’adorazione eucaristica seguita dalla recita del rosario mentre a Rocca San Casciano, nella chiesa delle suore della Sacra Famiglia, alle 8.30 la messa, al termine della quale inizierà l’adorazione eucaristica che si concluderà alle 18.30 con la recita del vespro".

Alessandro Rondoni