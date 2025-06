La diocesi festeggia oggi i suoi sacerdoti

Si chiude oggi, nel seminario di via Lunga, la ‘due giorni’ del clero forlivese. Stamattina alle 11.30 il vescovo mons. Livio Corazza presiederà la messa che verrà concelebrata dai sacerdoti che festeggiano gli anniversari di sacerdozio.

Sono 65 anni di ordinazione per don Rino Rivalta, collaboratore a Meldola, e don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole. Sono arrivati a 55 anni di sacerdozio don Franco Zaghini, don Vittorio Flamigni (collaboratore a Vecchiazzano), mentre don Enzo Scaioli, parroco di Coriano e amministratore parrocchiale di Santa Maria del Fiore, festeggia 50 anni di ministero. Don Loriano Valzania, parroco dei Romiti, è prete da 45 anni, mentre lo sono da 35 don Stefano Vasumini, (San Martino in Villafranca e San Tomè) e don Vittorio Zattini (San Pietro in Vincoli). Festeggiano 25 anni di sacerdozio il parroco di Meldola, don Enrico Casadio, e don Mauro Dall’Agata (San Giovanni Evangelista). Sono 15 gli anni di sacerdozio per don Antonio Paganelli (Vecchiazzano, Carpena e Magliano) e don Emilio Machicado (cappellano dell’Unità pastorale di Cusercoli, Civitella e Galeata). Festeggia invece 10 anni di ministero don Germano Pagliarani (San Giuseppe Artigiano).

Tra i diaconi permanenti, nozze d’argento per Giuseppe Briccolani (San Benedetto), mentre Daniele Zattini (Cappuccinini) ricorda i 10 anni di ordinazione.