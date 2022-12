La diocesi in preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI

Anche la diocesi di Forlì-Bertinoro si unisce in preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI, come ha indicato il vescovo, mons. Livio Corazza (foto), rispondendo alla richiesta di Papa Francesco e del card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, viste le gravi condizioni di salute in cui Ratzinger versa da qualche giorno. "Chiedo a tutti – afferma mons. Corazza – in questo momento di prova, di stringerci con affetto e fede a Papa Benedetto, affidandolo alla misericordia del Signore che proprio in questi giorni stiamo contemplando nelle braccia spalancate del Bambino Gesù. Invito tutti a unirsi nella preghiera personale e nelle celebrazioni liturgiche come anch’io farò durante la messa di ringraziamento dell’anno", oggi, alle 17.30 in duomo. Così nel tradizionale Te Deum di fine anno vi sarà una speciale preghiera per il Papa emerito.

Un’altra notizia ha colpito in questi giorni una realtà della nostra diocesi. Il vescovo, infatti, esprime cordoglio e la preghiera di suffragio per le vittime del grave incidente d’auto che si è verificato il 27 dicembre in Madagascar, in cui hanno perso la vita un sacerdote, due suore della Congregazione mariana della Casa della Carità e due laici, tutti impegnati nella missione di Ampasimanjeva. La notizia ha destato particolare eco a Bertinoro, dove vi è la Casa della Carità nella quale vivono e operano suore dello stesso Ordine

a. r.