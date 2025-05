La disoccupazione crescerà leggermente

Sul fronte del mercato del lavoro, nel 2025 la provincia di Forlì-Cesena sarà caratterizzata da un tasso di attività (73,8%) in crescita annua di 0,5 punti percentuali e di occupazione (70,9%) in linea rispetto a quello del 2024 (70,8%); entrambi risulteranno migliori dello scenario nazionale e di quello regionale. A dirlo, è la Camera di Commercio della Romagna nei suoi "scenari di previsione per il 2025". In tale contesto il tasso di disoccupazione sarà in aumento (da 3,4% del 2024 a 3,9% nel 2025), risultando comunque minore sia di quello dell’Emilia-Romagna (4,3%) sia del dato Italia (6,4%).