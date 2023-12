La ditta ’Norumore’ insonorizza la mensa della scuola Alighieri

E’ stata inaugurata ieri l’insonorizzazione della mensa scolastica della scuola elementare Dante Alighieri, realizzata a cura dell’impresa forlivese Norumore Srl a titolo completamente gratuito, con l’intento di migliorare la quotidianità dei bambini e di chi sta loro accanto nelle ore di lezione. "L’intervento eseguito nella mensa – spiega Michele Casadio, fondatore della società – è stato eseguito proprio per migliorare il benessere di alunni e docenti, laddove il riverbero eccessivo generava disturbo e impediva la comprensione della parola. In pratica la fruizione dell’ambiente era limitata dal cosiddetto ‘eco’. Con la fornitura e posa di speciali pannelli fonoassorbenti è stato possibile ridurre il riverbero e migliorare tutti i parametri di qualità acustica".

L’insonorizzazione è stata realizzata utilizzando materiali e tecnologie all’avanguardia, in grado di assorbire e ridurre al minimo i rumori provenienti dall’esterno e dall’interno dell’edificio: l’importanza di un ambiente silenzioso e tranquillo nelle scuole non può essere sottovalutata, anche in considerazione di uno studio condotto dall’Oms che ha dimostrato come l’esposizione a rumori eccessivi può avere effetti negativi sulla salute e sul benessere degli individui, in particolare sui bambini.

L’intervento di Norumore nella scuola è solo uno dei tanti progetti che l’azienda ha realizzato nel campo dell’insonorizzazione in ambito civile e industriale. Ora, grazie all’intervento,, gli studenti potranno godere di un ambiente più silenzioso e tranquillo durante i pasti, favorendo una migliore concentrazione e un senso di benessere generale.