‘La donna che rise di Dio’. Ospite a Pianetto lo scrittore Mercadini

Ripartono a Pianetto di Galeata le domeniche all’insegna dei libri promosse dal Comune, dal Museo Civico Mambrini e dalla Coop di Comunità San Zeno. Oggi alle 16, lo scrittore e performer cesenate Roberto Mercadini presenta ‘La donna che rise di Dio’ (Rizzoli 2023) accolto positivamente per il modo originale in cui l’autore ripercorre le vicende dei personaggi apparentemente più improbabili che nell’Antico Testamento vengono scelti da Dio per compiere il suo volere.