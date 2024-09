La dottoressa Govoni è ufficialmente medico di famiglia

La dottoressa Alessandra Govoni, specializzata in Malattie infettive e già ospedaliera di Imola, vinse la zona carente a Brisighella e vi prese servizio nel novembre 2021 come di medico di famiglia, accettando anche i comuni di Modigliana e Tredozio. Da lunedì 30 confermerà il proprio rapporto convenzionale come medico di medicina generale titolare nei due comuni. Ogni assistito potrà confermarla o scegliere un Mmg fra i disponibili alle mail: sportelloonline.fo@auslromagna.it o sportellounico.fa@auslromagna.it, inviando il modulo compilato e firmato, allegando documento del richiedente, scaricabile al link: auslromagna.it/servizi/scelta-revoca-mmg-pls; o presentandosi direttamente al Cup o tramite Fascicolo sanitario elettronico. Gli orari della dottoressa, su appuntamento, sono: Tredozio martedì 8-10 e giovedì 8-13. Modigliana lunedì 17-19, mercoledì 8-13, venerdì 14-19.

g.a.