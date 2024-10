La dottoressa viene da Los Angeles: "Là tanti casi di droga e violenza, ora recupero il contatto umano"

di Quinto Cappelli

"Sono contenta del passaggio da medico del Pronto Soccorso di Los Angeles, dove ho lavorato per 23 anni, a medico di famiglia a Portico, Bocconi, San Benedetto e anche a Rocca San Casciano". Da lunedì 21 ottobre, la dottoressa Alessandra Conforto svolge, con incarico temporaneo, il servizio di medico di famiglia nei paesi dell’alta valle del Montone.

Dottoressa Conforto, com’è finita da Los Angeles a Portico?

"Sono nata a Ginevra da genitori italiani, trasferitisi poi a Firenze, dove mi sono laureata in Medicina nel 1991. Trasferitami in America, ho fatto ricerca per tre anni, specializzandomi in emergenza a Los Angeles, dove dal 2000 ho lavorato nel Pronto Soccorso: sia in quello della struttura universitaria sia in ospedali privati".

Com’era il lavoro?

"Era un luogo da ‘ultima salvezza’: arrivavano pazienti di ogni tipo, i più poveri, e con problemi fra i più difficili. Dalla droga a patologie gravissime, fino alla violenza per risse e in famiglia".

Perché ha lasciato la California?

"Da otto anni mia sorella Giovanna abita a Portico e ultimamente ha problemi di salute, che sta affrontando con eccellenti cure presso l’ospedale di Forlì e l’Irst di Meldola. Quindi voglio stare più vicino a mia sorella e nello stesso tempo cambiare luogo di lavoro".

Il cambiamento, arrivando a Portico, è davvero netto...

"Da una grande città a un piccolo paese. Ma qui posso recuperare il contatto umano con i pazienti e con gli abitanti di piccole comunità".

Cosa intende dire?

"Il rapporto con i pazienti è basato sulla conoscenza, il consiglio, l’aiuto. Poi questi luoghi sono eccezionali: Portico, dove vivo, è magica. Dove si trova un altro paese con mille presepi per Natale, costruiti dagli abitanti in tutte le vie? E San Benedetto è un luogo mistico: da dove si può contemplare un panorama così fuori dal tempo e dal mondo, se non dal balcone dell’abbazia che accolse Dante in esilio, con i monti davanti e la natura intorno? Bocconi e Rocca invece le devo ancora studiare".

Svolgerà servizio anche a Premilcuore? È vero che le è già chiesto?

"Se potrò sì, ma ancora non c’è nulla di definitivo".

Curerà paesi dove la maggior parte della popolazione è anziana.

"Qui avrò molto da imparare dai colleghi, dai pazienti stessi e anche dal sistema sanitario".

Qual è la principale differenza rispetto al Pronto Soccorso?

"Lì avevo tanti aiuti diagnostici e colleghi specialisti con cui confrontarmi, qui però credo che ci sia qualcosa di più importante: il contatto umano in ambulatorio e i rapporti tra le persone nei paesi".