La ex Allegni:: "Clima positivo e continuità"

Come preannunciato, Enrico Monti è il nuovo segretario del Pd Forlivese, successore in piena continuità di Gessica Allegni, nominata assessora alla cultura della Regione, motivo per il quale il partito ha dovuto procedere all’avvicendamento.

A votare Monti è stata l’assemblea territoriale all’unanimità lo scorso mercoledì. Classe 1988, una laurea in scienze farmaceutiche, Monti è vicesindaco del Comune di Forlimpopoli, con deleghe a cultura, sport e turismo, sicurezza e digitalizzazione. È entrato nella comunità del Pd da giovanissimo, spinto dalla passione per la politica, maturata durante gli anni del liceo.

A passargli il testimone è la stessa Gessica Allegni. "Sono molto contenta perché credo che questo percorso sia frutto del clima positivo che si è creato tra di noi – ha commentato –. Le fazioni sono qualcosa di superato, dal momento stesso in cui abbiamo chiuso il congresso. Le sfide che ci attendono sono impegnative e abbiamo bisogno di un partito che discuta, faccia elaborazione, produca linea politica in una logica territoriale. Con Enrico abbiamo lavorato benissimo e anche lui è un giovane amministratore che avrà il tempo per costruire il suo percorso insieme a una squadra e a tutto il Pd: perché non è una persona sola che esaurisce il lavoro di una comunità politica".

A tenere a battesimo il neo segretario territoriale c’era anche Luigi Tosiani, segretario regionale dei dem. "Sono particolarmente contento di condividere questo momento, dai volti e dalle parole di questa sera vedo un Pd forlivese che dimostra di avere tutte le energie per farcela, una comunità viva, coesa, che ha dimostrato in questi anni di saper percorrere una strada chiara, con coraggio e determinazione".