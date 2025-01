La ’Fabbrica’ dei giovani. Confronto generazionale tra presente e futuro

Venerdì alle 18 la sala teatro della Fabbrica delle Candele sarà il palcoscenico dell’evento ‘La Forlì del domani è oggi’, un momento di confronto e dialogo dedicato ai giovani e alla loro visione per il futuro della città.

L’appuntamento, promosso dall’amministrazione comunale, vedrà l’intervento dell’assessora alle politiche giovanili, Paola Casara, che illustrerà i nuovi progetti per il biennio 2025-26. Alle 19 è previsto un aperitivo di chiusura e alle 21 si continua con il concerto di Marco Marchini Trio in collaborazione con l’associazione Dai De Jazz. "L’iniziativa – spiega Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele – nasce dall’ascolto di oltre 300 giovani delle scuole medie e superiori, che il 6 aprile scorso hanno espresso desideri e bisogni per rendere Forlì più in linea con le loro esigenze. In questi mesi ci siamo impegnati a trasformare le loro richieste in risposte concrete, lavorando insieme per ripensare la città".

Le novità pensate dall’Amministrazione verranno presentate durante l’evento ‘La Forlì di domani è oggi’. Tra queste anche la razionalizzazione e il miglioramento degli spazi creativi per i giovani: "Abbiamo condotto una mappatura dei locali cittadini – sottolinea Casara –, individuando soluzioni che integrano il settore pubblico con quello privato. È fondamentale attribuire identità specifiche a questi spazi: la Fabbrica delle Candele, ad esempio, è caratterizzata da una vocazione creativa legata al cinema, alla musica e all’arte, mentre il Santarelli si concentra sull’innovazione digitale e l’ambito accademico. Il nostro obiettivo futuro è rafforzare il dialogo e l’interconnessione tra questi luoghi dedicati ai giovani. Per facilitare questa sinergia, le deleghe comunali a scuola, politiche giovanili e università sono state accorpate nel mio assessorato".

Il centro polifunzionale di piazzetta Corbizzi è da tempo un punto di riferimento per le attività creative a Forlì: "In questi anni – continua Viroli – abbiamo creato un ricco calendario di eventi, spettacoli e corsi insieme alle associazioni del territorio. Tra questi, il Sedicicorto, il Festival dedicato a Gianni Rodari e al Buon Vivere, il cineforum universitario, percorsi formativi di podcast, digital storytelling e teatro. È nata anche un’orchestra di 40 elementi diretta dal Maestro Marco Sabiu". Per ricevere informazioni sull’evento ‘La Forlì di domani è oggi’ che si terrà venerdì 24 chiamare lo 0543/712833 o scrivere a infoupg@comune.forli.fc.it.

Valentina Paiano