La Fabbrica delle Candele si accende a suon di eventi

Parte oggi il ricco calendario di eventi del periodo autunnale alla Fabbrica delle Candele di Forlì, promosso dall’assessore comunale alle politiche giovanili Paola Casara e dal dirigente Stefano Benetti, con la coordinazione artistica di Marco Viroli. "Sono già tre anni che siamo impegnati a realizzare eventi per un pubblico giovane – sottoline Paola Casara – e abbiamo ottenuto la collaborazione e anche le congratulazioni di plessi scolastici di cui siamo stati ospiti".

Il primo evento (oggi e domani) è un laboratorio di scrittura epistolare con Tommaso Giartosio organizzato dall’Associazione Yepp Italia. Seguiranno sette incontri ciascuno di due ore (9, 16, 23, 30 novembre e 7, 14, 21 dicembre) sul progetto ‘Come fare un Podcast’ con Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli dell’Associazione Onnivoro.

Il 24 novembre l’Associazione ForlìMusica presenterà il progetto ‘Musichiamo il Cinema Muto’ (ore 17) con un gruppo di giovani strumentisti diretti da Giorgio Babbini. Ancora musica il 7 dicembre (ore 21) con un concerto del giovane gruppo Mood Swing presentato dall’Associazione No.Vi.Art a.p.s. Il progetto musicale successivo sarà ‘Rassegna Guido Agosti e sarà proposto dall’Associazione Forlì Cultura; si articolerà in quattro concerti (alle 20.30): il 12 dicembre recital del pianista Paolo Scafarella; il giorno dopo recital del pianista Seren Valluzzi; il 14 quello del pianista Roman Salyutov; il 15 quello del pianista Nicolò Giuliano Tuccia e del violinista Emiliano Gennari.

Un importante progetto è proposto dall’Associazione Un’altra Storia Aps sul tema ‘Emozioni, fragilità, dipendenze - Impara a dipendere solo dalla tua espressività’. Si tratta di incontri volti a stimolare il pensiero critico e creativo dei ragazzi: il 25 ottobre si terrà il 1° incontro sul tema della dipendenza web e digitale; il 2° (24 novembre) affronterà la dipendenza affettiva; il 3° incontro (13 dicembre) la dipendenza da shopping. Nello stesso periodo si effettueranno 6 laboratori, con massimo 30 studenti per ognuno, diretti dall’esperto Michele Massimo Casula. Il 23 dicembre (ore 21) si terrà l’anteprima del progetto ‘Musica in corto’ con Luca Medri che eseguirà interventi musicali da ‘Sedici Corto’.

Nel ricco programma della Fabbrica non manca il teatro: nei giorni 6, 13, 20, 27 novembre e 4, 11, 18 dicembre (ore 17) sono previsti Laboratori teatrali per giovani dai 14 ai 17 anni. Altre prove per lo spettacolo teatrale ‘Nonno a chi?’ si terranno alle ore 20 dei giorni di martedì di ottobre, novembre, dicembre.

Il calendario degli eventi è arricchito anche dalla presentazione di libri: il 19 ottobre (ore 18) verrà presentato ‘Grano. Storie e persone da una guerra vicina’ di Giammarco Sicuro; il 24 ottobre ‘ A casa di Donna Mussolini’ di Cristina Petit e Alberto Szego; il 9 novembre ‘Prigioni’ di Gabriella Maldini; il 28 novembre ‘Presenza digitale. Social media manager di te stesso’ di Lino Garbellini; il 24 novembre (ore 21) ‘Re. Life. Il nuovo metodo per rigenerare corpo e mente e rinforzare le difese immunitarie’ di Annalisa Calandrini.

Altri eventi: Il 18 ottobre il Centro Famiglie presenterà ‘Imparare come salvare una vita’; il 5 novembre con Fo_Emozioni la premiazione dei concorsi ‘Materia di Prodigi’ ed ‘Essenza di Prodigi’ ; il 5, 6, 7, 8 novembre l’Associazione Dai De Jazz presenterà masterclass, improvvisazione di musicisti e concerto di Bill Carrothers; L’associazione Odv proporrà il 7 novembre programmi di invio e ospitalità; il 10 novembre sarà la volta del cortometraggio ‘Non sarai mai libera’ dell’Associazine Vertov Project; il 26 novembre Malocchi e Profumi allestiranno lo spettacolo ‘Rosa Genoni, storia di una ‘piscinina’ che inventò il made in Italy’; il 1° e 2 dicembre la Compagnia Sartoria Teatrale e Lions Club Forlì Host proporranno lo spettacolo ‘Nessuna si salva da sola. Le fiaccolate servono solo a chi vende candele’. Il 6 dicembre la serata finale del progetto ‘Un oscuro scrutare’ elaborato da Liceo Scientifico, Liceo Artistico e Musicale e Ite Matteucci. Inoltre il 16 dicembre (ore 21) verrà presentato il cortometraggio prodotto da Onda Film.