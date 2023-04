La Fanzinoteca inserita dal Mic nel suo portale

È stata inserita nel portale del Ministero della Cultura ‘Culturalia’ la Fanzinoteca forlivese: un bel riconoscimento, se si considera che l’altra voce legata alla città sono i Musei San Domenico. La Fanzinoteca, realtà cittadina gestita interamente da volontari – primo tra tutti l’esperto di fumetti e fanzine Gianluca Umiliacchi (nella foto) –, è così consacrata come una risorsa da valorizzare. La Fanzinoteca è riuscita, negli anni, anche con iniziative online, a catturare l’interesse di Forlì, ma anche di tutto il resto d’Italia e non solo, raggiungendo un ampio pubblico interessato all’universo delle auto-edizioni fanzinare. L’inserimento nel portale Culturalia giunge proprio per le caratteristiche peculiari che contraddistinguono questa realtà: capacità di essere al passo con i tempi, operazioni di salvaguardia e promozione fanzinara, capacità di diventare un polo di riferimento nazionale per fanzinari, studiosi, autori e interessati (info 339. 3085390, [email protected], www.fanzinoteca.it).