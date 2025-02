La farmacia oncologica. Produrrà medicinali per tutta la Romagna

Produrrà farmaci oncologici e radiofarmaci terapeutici sperimentali la Farmacia oncologica dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola, inaugurata ieri alla presenza del presidente della Regione, Michele de Pascale. Si è chiuso dunque un percorso iniziato nel 2018 con la posa della prima pietra da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A regime (tra circa un mese) la struttura, che già da giugno scorso svolge la sua attività per l’Irst, sarà in grado di gestire oltre 100mila preparati oncologici l’anno, con produzione e distribuzione a quel punto per tutta la Romagna. La nuova struttura si compone di quattro piani per 2mila metri quadrati complessivi. Al suo interno ospita l’Officina radiofarmaceutica, la prima struttura ospedaliera autorizzata da Aifa, l’Agenzia italiano del farmaco, alla produzione di radiofarmaci sperimentali terapeutici.

Sarà impiegata una équipe di 50 componenti tra farmacisti e tecnici di produzione. Inoltre, avrà ad alto contenuto tecnologico: tre robot garantiranno l’allestimento automatizzato dei farmaci oncologici, secondo caso in Europa dopo quello dell’Institut Gustave Roussy di Villejuif, in Francia.

"Il valore della nuova farmacia – spiega Nicola Normanno, direttore scientifico Irst –, si misura anche nell’impatto che la struttura avrà sulle attività di sperimentazione clinica". "Non si cura più la malattia, ma il malato", ha aggiunto Federica Matteucci, direttrice del Dipartimento delle procedure e delle tecnologie avanzate Irst e della Medicina nucleare della Romagna, ribadendo che la struttura meldolese lavora (ormai da anni) su cure personalizzate, tarate sulle esigenze della singola persona.

"La realizzazione della Farmacia oncologica – la dirigerà Carla Masini – garantirà più qualità nella preparazione dei farmaci oncologici, migliorerà la tracciabilità delle somministrazioni e consentirà, grazie alla centralizzazione, un’ulteriore riduzione degli scarti di produzione". ragiona Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna. Per Luca Panzavolta, presidente Ior e amministratore delegato Cia-Conad, "la farmacia oncologica rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di offrire servizi di alta qualità ai pazienti, supportando non solo le loro esigenze mediche ma anche il loro benessere complessivo".

"L’Istituto – le parole del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci –, ha sempre guardato al futuro, mettendo sempre al centro la persona, sia da chi viene a curarsi, sia da tutti coloro che qui lavorano e rendono Irst quello che è". "Il nostro obiettivo – chiude de Pascale – è non togliere un euro alla sanità di questa regione. Anzi, noi vogliamo migliorare la qualità dei servizi, che non si misura solo come numero di prestazioni erogate".

L’investimento complessivo per la realizzazione della struttura, comprendente l’edificio e il polo tecnologico che ospita gli impianti, è stato di oltre 16,5 milioni di euro: 11 milioni sono stati investiti dalla stessa Irst. Ulteriori 1,5 milioni sono stati messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, un milione dal ministero del Lavoro, 550mila euro dal ministero dello Sviluppo Economico. Le Associazione Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo e le aziende Cia-Conad, Caviro e Fondazione Zaini hanno infine investito nel progetto altri 2 milioni. L’Irst ha inoltre raccolto 500mila euro di donazioni per l’acquisto di un robot.