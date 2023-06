La Fattoria degli Animali: laboratorio di arti sceniche

Oggi (ore 21) alla Fabbrica delle Candele di Forlì si terrà ‘Fattoria degli animali’, lo spettacolo di fine anno del laboratorio propedeutico alle arti sceniche, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 17 anni e realizzato dal Teatro delle Forchette. Ambientato in una fattoria in Inghilterra, gli animali si ribellano in seguito allo sfruttamento del fattore Mr. Jones. La rivolta ha un esito positivo e il fattore viene cacciato. Jones però torna alla fattoria assieme ad altri fattori e ci sarà una grande battaglia con la vittoria degli animali, ma anche con notevoli perdite. Ingresso unico 8 euro.