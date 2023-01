La Favola di Natale con la Lanterna

La compagnia teatrale della Lanterna sarà in scena oggi alle 21 nel Teatro della Sala Parrocchiale Maria Graffiedi di Vecchiazzano per una lettura animata della ‘Favola di Natale’ di Giovannino Guareschi. La storia è stata raccontata in modo scherzoso dallo scrittore e fa riferimento alla prigionia in guerra, vissuta dall’autore in prima persona durante la seconda guerra mondiale. La fiaba fu narrata per la prima volta da Guareschi all’interno del campo di concentramento facendo sorridere i presenti con maschere e caricature delle guardie del luogo di prigionia.

Ingresso ad offerta libera. Info al 3493861330.