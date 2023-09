’La felicità è un budino’ di Maurizio Gioiello

Nell’ambito della rassegna ’Venerdì Di Vini, moda, arte e cultura’, Fedifo Shop and Lab, in Via Edmondo de Amicis, 810, ospita alle 20,30 lo scrittore Maurizio Gioiello, che presenterà il suo romanzo ’La felicità è un budino’. La protagonista è Andreina, una quasi novantenne affetta da demenza senile, costretta all’immobilità per la rottura di un femore. Gioiello, per anni docente di lettere all’Iti Marconi di Forlì, nonché giornalista pubblicista, è al suo quinto romanzo.