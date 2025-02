La Festa Artusiana si sposta: via il 28 giugno

La prossima edizione della Festa Artusiana si svolgerà da sabato 28 giugno a domenica 6 luglio. Un leggero cambio di periodo che permette così alla kermesse dedicata al padre della cucina italiana di evitare la concomitanza con la festa di San Giovanni a Cesena. È una delle risultanze conseguenti all’incontro pubblico avvenuto la scorsa settimana durante il quale l’amministrazione si è confrontata coi cittadini in un percorso partecipato, per cercare di portare a nuova luce la festa che quest’anno festeggerà i 29 anni.

"È l’inizio di un percorso – afferma il vice sindaco con delega alla cultura Enrico Monti – che non si concluderà certo quest’anno, in cui organizzeremo la prima edizione con la nuova amministrazione, ma che useremo come laboratorio in fieri per arrivare con una nuova veste al trentennale della manifestazione il prossimo anno".

Nell’incontro, a cui hanno partecipato circa 100 persone, sono stati anche presentati i risultati del questionario che un mese fa l’amministrazione aveva diffuso per chiedere il parere su varie questioni ai cittadini e agli interessati. L’Artusiana viene considerata ‘la festa identitaria della città’ dalla maggioranza di chi ha risposto al questionario (332 persone su un totale di 523, pari al 63% del totale); la manifestazione viene apprezzata soprattutto per l’atmosfera generale con cui accoglie i visitatori (di questo parere oltre il 56% delle risposte).

Una delle criticità emerse era la concomitanza con la festa patronale cesenate, da qui il leggero slittamento di data. Si sta poi valutando di affidare a un soggetto esterno al Comune l’incarico di curare un nuovo layout e nuovi allestimenti per caratterizzare la festa, così come la gestione tecnica del reparto ristorazione e mercato. "La regia culturale della manifestazione rimarrà ben salda in mano all’amministrazione – commenta Monti –, mentre stiamo valutando la soluzione migliore per dare nuovo slancio agli spettacoli con un maggiore coinvolgimento delle realtà locali e l’eventuale ricorso alla coprogettazione".

"Come amministrazione – sottolinea la sindaca Milena Garavini – riconosciamo che la Festa Artusiana è un elemento imprescindibile dell’identità culturale di Forlimpopoli e del progetto Città Artusiana. Per questo motivo abbiamo fortemente voluto il confronto pubblico: per condividere idee, raccogliere suggerimenti e costruire insieme una festa sempre più rispondente alle esigenze e ai desideri della comunità". Il vicesindaco ha ringraziato cittadini e associazioni che hanno partecipato al sondaggio e all’incontro: "I suggerimenti raccolti – dice Monti – forniscono indicazioni preziose".